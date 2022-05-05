***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI44.783.073 -26.483.821Net Dönem Karı (Zararı)15.203.559 18.907.130NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER2.342.616 -12.238.058Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -193.190 -90.484Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 5.133.326 -11.566.487Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-2.597.520 -581.087İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER24.446.188 -33.824.464Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler513.252 -1.086.576Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-75.608 149.501İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler24.008.544 -32.887.389FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR41.992.363 -27.155.392Alınan Temettü2.597.520 581.087Alınan Faiz12 193.190 90.484FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-44.783.073 26.483.821Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 20.563.020 50.153.872Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -65.346.093 -23.670.051YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)0 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ0 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ0 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARTeminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri22 727.829 1.150.484Diğer Alacaklar5 90.597Finansal Varlıklar19 39.330.638 68.472.508TOPLAM VARLIKLAR40.058.467 69.713.589YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları459 29.295Diğer Borçlar5 143.630 190.402TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)144.089 219.697TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 39.914.378 69.493.892Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)69.493.892 24.102.941Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 lo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 193.190 90.484Temettü Gelirleri2.597.520 581.087Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 19.475.686 7.987.678Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -5.133.326 11.566.487Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 5.117 8.733ESAS FAALİYET GELİRLERİ17.138.187 20.234.469Yönetim Ücretleri8 -1.658.102 -1.115.332Saklama Ücretleri8 -82.952 -54.548Denetim Ücretleri8 -11.803 -8.043Kurul Ücretleri8 -13.018 -17.267Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -155.724 -124.346Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -13.029 -7.803ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.934.628 -1.327.339ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)15.203.559 18.907.130NET DÖNEM KARI (ZARARI)15.203.559 18.907.130DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)15.203.559 18.907.130http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026664BIST