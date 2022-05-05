Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

05.05.2022 17:56
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
44.783.073 -26.483.821
Net Dönem Karı (Zararı)
15.203.559 18.907.130
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
2.342.616 -12.238.058
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -193.190 -90.484
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 5.133.326 -11.566.487
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.597.520 -581.087
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
24.446.188 -33.824.464
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
513.252 -1.086.576
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-75.608 149.501
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
24.008.544 -32.887.389
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
41.992.363 -27.155.392
Alınan Temettü
2.597.520 581.087
Alınan Faiz
12 193.190 90.484
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-44.783.073 26.483.821
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 20.563.020 50.153.872
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -65.346.093 -23.670.051
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 727.829 1.150.484
Diğer Alacaklar
5 90.597
Finansal Varlıklar
19 39.330.638 68.472.508
TOPLAM VARLIKLAR
40.058.467 69.713.589
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
459 29.295
Diğer Borçlar
5 143.630 190.402
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
144.089 219.697
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 39.914.378 69.493.892


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
69.493.892 24.102.941
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 lo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 193.190 90.484
Temettü Gelirleri
2.597.520 581.087
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 19.475.686 7.987.678
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -5.133.326 11.566.487
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 5.117 8.733
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
17.138.187 20.234.469
Yönetim Ücretleri
8 -1.658.102 -1.115.332
Saklama Ücretleri
8 -82.952 -54.548
Denetim Ücretleri
8 -11.803 -8.043
Kurul Ücretleri
8 -13.018 -17.267
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -155.724 -124.346
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -13.029 -7.803
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.934.628 -1.327.339
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.203.559 18.907.130
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
15.203.559 18.907.130
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
15.203.559 18.907.130



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026664


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.459
Değişim :  -0,31% |  -7,54
Açılış :  2.461  
Önceki Kapanış :  2.466  
En Yüksek
2.471 En Düşük
2.433
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SMRTG 20,48 293.843.034 % 9,99  
ALKA 35,02 63.017.799 % 9,99  
IMASM 19,96 17.975.836 % 9,97  
GEDZA 25,58 50.508.603 % 9,97  
TIRE 16,98 104.439.911 % 9,97  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,9257 14,9365 % 0,51  
Euro 15,7604 15,8088 % 0,62  
Sterlin 18,3734 18,4656 % 0,39  
Frank 15,0604 15,1511 % 0,26  
Riyal 3,9722 3,9921 % 0,60  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.883 1.884 6,52  
Altın Gr. 905 905 8,20  
Cumhuriyet 6.092 6.184 30,00  
Tam 6.062 6.216 39,70  
Yarım 2.930 3.007 19,21  
Çeyrek 1.470 1.504 9,60  
Gümüş.Ons 22,33 22,37 -0,17  
Gümüş Gr. 10,73 10,74 -0,02  
B. Petrol 112 112 1,10  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru