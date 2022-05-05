***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
05.05.2022 17:56
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
44.783.073 -26.483.821
Net Dönem Karı (Zararı)
15.203.559 18.907.130
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
2.342.616 -12.238.058
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -193.190 -90.484
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 5.133.326 -11.566.487
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.597.520 -581.087
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
24.446.188 -33.824.464
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
513.252 -1.086.576
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-75.608 149.501
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
24.008.544 -32.887.389
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
41.992.363 -27.155.392
Alınan Temettü
2.597.520 581.087
Alınan Faiz
12 193.190 90.484
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-44.783.073 26.483.821
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 20.563.020 50.153.872
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -65.346.093 -23.670.051
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 727.829 1.150.484
Diğer Alacaklar
5 90.597
Finansal Varlıklar
19 39.330.638 68.472.508
TOPLAM VARLIKLAR
40.058.467 69.713.589
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
459 29.295
Diğer Borçlar
5 143.630 190.402
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
144.089 219.697
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 39.914.378 69.493.892
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
69.493.892 24.102.941
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 lo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 193.190 90.484
Temettü Gelirleri
2.597.520 581.087
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 19.475.686 7.987.678
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -5.133.326 11.566.487
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 5.117 8.733
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
17.138.187 20.234.469
Yönetim Ücretleri
8 -1.658.102 -1.115.332
Saklama Ücretleri
8 -82.952 -54.548
Denetim Ücretleri
8 -11.803 -8.043
Kurul Ücretleri
8 -13.018 -17.267
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -155.724 -124.346
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -13.029 -7.803
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.934.628 -1.327.339
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.203.559 18.907.130
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
15.203.559 18.907.130
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
15.203.559 18.907.130
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026664
BIST