***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.119.646 -37.466.839Net Dönem Karı (Zararı)26.089.802 11.112.477NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-12.382.395 -8.947.799Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -4.307.748 -1.120.709Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -8.074.647 -7.827.090İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-9.895.509 -40.752.226Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler880.010 -6.411.055Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler99.882 83.356İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-10.875.401 -34.424.527FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR3.811.898 -38.587.548Alınan Faiz12 4.307.748 1.120.709FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-10.148.408 39.495.601Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 109.219.845 99.096.176Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -119.368.253 -59.600.575YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.028.762 2.028.762Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki EtkisiNAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.028.762 2.028.762DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.028.762 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ0 2.028.762Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 0 2.028.762Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri22 4.995.826 4.038.173Ters Repo Alacakları3.005.885Diğer Alacaklar5 1.230.581 62.359Finansal Varlıklar19 64.718.754 45.768.706TOPLAM VARLIKLAR70.945.161 54.903.885YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar196.610 96.728TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)196.610 96.728TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)70.748.551 54.807.157Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)54.807.157 4.199.079Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 26.089.802 11.112.477Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 109.219.845 99.096.176Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -119.368.253 -59.600.575TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)70.748.551 54.807.157Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 4.307.748 1.120.709Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 15.281.067 2.998.832Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 8.074.647 7.827.090Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18.426 14.395ESAS FAALİYET GELİRLERİ27.681.888 11.961.026Yönetim Ücretleri8 -1.127.583 -489.278Saklama Ücretleri8 -105.225 -46.804Denetim Ücretleri8 -14.105 -7.879Kurul Ücretleri8 -16.938 -5.396Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -295.308 -278.038Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -32.927 -21.154ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.592.086 -848.549ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)26.089.802 11.112.477NET DÖNEM KARI (ZARARI)26.089.802 11.112.477DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)26.089.802 11.112.477http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027225BIST