Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

06.05.2022 14:35
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.119.646 -37.466.839
Net Dönem Karı (Zararı)
26.089.802 11.112.477
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-12.382.395 -8.947.799
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -4.307.748 -1.120.709
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -8.074.647 -7.827.090
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-9.895.509 -40.752.226
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
880.010 -6.411.055
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
99.882 83.356
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-10.875.401 -34.424.527
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
3.811.898 -38.587.548
Alınan Faiz
12 4.307.748 1.120.709
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.148.408 39.495.601
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 109.219.845 99.096.176
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -119.368.253 -59.600.575
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.028.762 2.028.762
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.028.762 2.028.762
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.028.762 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0 2.028.762


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 0 2.028.762
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 4.995.826 4.038.173
Ters Repo Alacakları
3.005.885
Diğer Alacaklar
5 1.230.581 62.359
Finansal Varlıklar
19 64.718.754 45.768.706
TOPLAM VARLIKLAR
70.945.161 54.903.885
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
196.610 96.728
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
196.610 96.728
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
70.748.551 54.807.157


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
54.807.157 4.199.079
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 26.089.802 11.112.477
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 109.219.845 99.096.176
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -119.368.253 -59.600.575
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
70.748.551 54.807.157


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 4.307.748 1.120.709
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 15.281.067 2.998.832
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 8.074.647 7.827.090
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18.426 14.395
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
27.681.888 11.961.026
Yönetim Ücretleri
8 -1.127.583 -489.278
Saklama Ücretleri
8 -105.225 -46.804
Denetim Ücretleri
8 -14.105 -7.879
Kurul Ücretleri
8 -16.938 -5.396
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -295.308 -278.038
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -32.927 -21.154
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.592.086 -848.549
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
26.089.802 11.112.477
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
26.089.802 11.112.477
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
26.089.802 11.112.477



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027225


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.459
Değişim :  -0,31% |  -7,54
Açılış :  2.461  
Önceki Kapanış :  2.466  
En Yüksek
2.471 En Düşük
2.433
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SMRTG 20,48 293.843.034 % 9,99  
ALKA 35,02 63.017.799 % 9,99  
IMASM 19,96 17.975.836 % 9,97  
GEDZA 25,58 50.508.603 % 9,97  
TIRE 16,98 104.439.911 % 9,97  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,9298 14,9331 % 0,49  
Euro 15,7607 15,7963 % 0,54  
Sterlin 18,3708 18,4629 % 0,38  
Frank 15,0507 15,1414 % 0,20  
Riyal 3,9705 3,9904 % 0,55  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.883 1.884 6,69  
Altın Gr. 905 905 8,00  
Cumhuriyet 6.092 6.184 30,00  
Tam 6.062 6.216 39,70  
Yarım 2.930 3.007 19,21  
Çeyrek 1.470 1.504 9,60  
Gümüş.Ons 22,33 22,39 -0,16  
Gümüş Gr. 10,73 10,74 -0,02  
B. Petrol 113 113 1,95  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru