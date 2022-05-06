***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
06.05.2022 14:35
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.119.646 -37.466.839
Net Dönem Karı (Zararı)
26.089.802 11.112.477
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-12.382.395 -8.947.799
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -4.307.748 -1.120.709
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -8.074.647 -7.827.090
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-9.895.509 -40.752.226
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
880.010 -6.411.055
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
99.882 83.356
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-10.875.401 -34.424.527
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
3.811.898 -38.587.548
Alınan Faiz
12 4.307.748 1.120.709
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.148.408 39.495.601
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 109.219.845 99.096.176
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -119.368.253 -59.600.575
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.028.762 2.028.762
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.028.762 2.028.762
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.028.762 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0 2.028.762
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 0 2.028.762
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 4.995.826 4.038.173
Ters Repo Alacakları
3.005.885
Diğer Alacaklar
5 1.230.581 62.359
Finansal Varlıklar
19 64.718.754 45.768.706
TOPLAM VARLIKLAR
70.945.161 54.903.885
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
196.610 96.728
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
196.610 96.728
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
70.748.551 54.807.157
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
54.807.157 4.199.079
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 26.089.802 11.112.477
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 109.219.845 99.096.176
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -119.368.253 -59.600.575
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
70.748.551 54.807.157
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 4.307.748 1.120.709
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 15.281.067 2.998.832
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 8.074.647 7.827.090
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18.426 14.395
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
27.681.888 11.961.026
Yönetim Ücretleri
8 -1.127.583 -489.278
Saklama Ücretleri
8 -105.225 -46.804
Denetim Ücretleri
8 -14.105 -7.879
Kurul Ücretleri
8 -16.938 -5.396
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -295.308 -278.038
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -32.927 -21.154
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.592.086 -848.549
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
26.089.802 11.112.477
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
26.089.802 11.112.477
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
26.089.802 11.112.477
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027225
BIST