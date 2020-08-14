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***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

14.08.2020 18:48
GÜNCEL HABERLER



***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.30/06/2020 FAALİYET RAPORU



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869170


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 47,30 1.099.945.472 % 10,00  
KENT 2.289,90 9.152.730 % 10,00  
GLRYH 16,63 291.645.204 % 9,99  
BAYRK 7,27 13.056.316 % 9,98  
DOKTA 28,64 38.469.242 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,3827 7,3882 % 0,64  
Euro 8,7310 8,7547 % 0,88  
Sterlin 9,6425 9,6908 % 0,85  
Frank 8,0899 8,1386 % 0,68  
Riyal 1,9631 1,9729 % 0,61  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.936 1.937 -17,11  
Altın Gr. 459 460 -1,42  
Cumhuriyet 3.075 3.122 31,00  
Tam 3.065 3.144 35,04  
Yarım 1.481 1.521 16,95  
Çeyrek 743 760 8,48  
Gümüş.Ons 25,98 26,01 -1,49  
Gümüş Gr. 6,18 6,19 -0,31  
B. Petrol 44,72 44,72 -0,24  
Seans Raporu 18:05
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