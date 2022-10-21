***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
21.10.2022 18:14
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.30/09/2022 FAALİYET RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073346
BIST
18:053.935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 33,78
|Açılış
|: 3.905
|
|Önceki Kapanış
|: 3.901
|
3.952
En Düşük
3.888
18:0518,5946
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0122
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6503
En Düşük
18,4110
18:0518,3288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1207
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3568
En Düşük
17,9901
18:05986,63
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 13,35
|Açılış
|: 986,63
|
|Önceki Kapanış
|: 973,28
|
986,65
En Düşük
965,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTHOL
|12,98
|226.242.468
|% 10,00
|
|SMRTG
|75,90
|567.122.927
|% 10,00
|
|PENTA
|708,50
|178.062.900
|% 10,00
|
|AGESA
|31,90
|67.929.817
|% 10,00
|
|ALKA
|139,70
|42.789.691
|% 10,00
|
|ETILR
|8,72
|89.129.729
|% -6,03
|
|ATSYH
|120,70
|4.008.261
|% -5,56
|
|SNKRN
|17,40
|2.381.564
|% -5,23
|
|NTGAZ
|28,88
|118.080.363
|% -4,56
|
|ODAS
|7,93
|1.518.773.561
|% -3,65
|
|THYAO
|97,95
|5.836.967.169
|% -1,11
|
|SISE
|32,00
|3.555.097.170
|% 2,04
|
|TUPRS
|380,00
|3.311.801.198
|% 3,20
|
|EKGYO
|4,64
|3.164.320.261
|% 3,11
|
|SASA
|93,15
|3.145.764.311
|% 9,27
|
|EKGYO
|4,64
|3.164.320.261
|% 3,11
|
|TSKB
|2,90
|1.132.588.211
|% 3,57
|
|SKBNK
|1,96
|727.726.223
|% 2,62
|
|YKBNK
|9,48
|2.758.604.131
|% -2,17
|
|VAKBN
|8,91
|1.868.119.285
|% 0,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5902
|18,5946
|% -0,07
|
|Euro
|18,3197
|18,3288
|% 0,66
|
|Sterlin
|20,8129
|20,9173
|% -0,08
|
|Frank
|18,4841
|18,5955
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9326
|4,9574
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.646
|17,74
|
|Altın Gr.
|982
|983
|9,33
|
|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|8,00
|
|Tam
|6.662
|6.781
|72,00
|
|Yarım
|3.246
|3.315
|35,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.657
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|18,92
|18,95
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,28
|11,30
|0,12
|
|B. Petrol
|92,73
|92,73
|0,35
|