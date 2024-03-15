***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.31/12/2023 FAALİYET RAPORUhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259289BIST