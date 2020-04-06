***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.701.830 134.585 1.201.923 -185.551 6.852.787 6.852.787Transferler-185.551 185.551 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.919.075 -1.919.075 -1.919.075Dönem Sonu Bakiyeler13 5.701.830 134.585 1.016.372 -1.919.075 4.933.712 4.933.712Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.701.830 134.585 1.016.372 -1.919.075 4.933.712 4.933.712Transferler-1.919.075 1.919.075Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-225.991 -225.991 -225.991Dönem Sonu Bakiyeler13 5.701.830 134.585 -902.703 -225.991 4.707.721 4.707.721Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-291.605 -863.082Dönem Karı (Zararı)-225.991 -1.919.075Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-225.991 -1.919.075Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler39.606 973.990Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10 62.414 56.583Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler93.049 42.115Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 93.049 42.115Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler16.050 5.350Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 16.050 5.350Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-488.900 1.414.136Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler17,18 -1.303.346 -14.605Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler17,18 814.446 1.428.741Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 356.993 -544.194İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-82.549 7.530Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -96.906 11.711İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-116.639 30.845İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)19.733 -19.134Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -16.339 8.737İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -16.339 8.737Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler28.933 7.660İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)25.617 -6.566İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3.316 14.226Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.763 -20.578İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.763 -20.578Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-268.934 -937.555Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-22.671Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 74.473YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI280.428 868.703Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları307.826 997.132Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -27.398 -128.429Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -27.398 -128.429FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-11.177 5.621NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-11.177 5.621DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ29.653 24.032DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18.476 29.653Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 18.476 29.653Finansal Yatırımlar4.444.400 4.279.379Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar4.444.400 4.279.379Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar5 4.444.400 4.279.379Ticari Alacaklar6 312.076 215.170İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,21 307.661 191.022İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 4.415 24.148Peşin Ödenmiş Giderler7 31.139 14.807İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 31.139 14.807ARA TOPLAM4.806.091 4.539.009TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.806.091 4.539.009DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar8 1.000 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.000 1.000Maddi Duran Varlıklar9 1.132 1.953Tesis, Makine ve Cihazlar9 1.132 1.953Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 110.118 144.313Bilgisayar Yazılımları10 110.118 144.313Ertelenmiş Vergi Varlığı19 248.022 605.015TOPLAM DURAN VARLIKLAR360.272 752.281TOPLAM VARLIKLAR5.166.363 5.291.290KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar6 102.297 73.364İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,21 62.450 36.832İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 39.847 36.532Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 59.146 61.349Diğer Borçlar8 18.194 14.238İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 18.194 14.238ARA TOPLAM179.637 148.951TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER179.637 148.951UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar279.005 208.627Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 279.005 208.627TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER279.005 208.627TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER458.642 357.578ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.707.721 4.933.712Ödenmiş Sermaye13 5.701.830 5.701.830Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 134.585 134.585Yasal Yedekler13 134.585 134.585Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 -902.703 1.016.372Net Dönem Karı veya Zararı-225.991 -1.919.075TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.707.721 4.933.712TOPLAM KAYNAKLAR5.166.363 5.291.290Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 2.913.221 2.587.334TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.913.221 2.587.334BRÜT KAR (ZARAR)2.913.221 2.587.334Genel Yönetim Giderleri15 -3.308.564 -3.602.093Pazarlama Giderleri15 -21.141 -16.180Araştırma ve Geliştirme Giderleri-356.993 544.194Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 -356.993 544.194SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-225.991 -1.919.075DÖNEM KARI (ZARARI)-225.991 -1.919.075Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-225.991 -1.919.075Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-225.991 -1.919.075Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-225.991 -1.919.075http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835435BIST