***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.701.830 134.585 1.016.372 -1.919.075 4.933.712 4.933.712Transferler-1.919.075 1.919.075Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-676.200 -676.200 -676.200Dönem Sonu Bakiyeler14 5.701.830 134.585 -902.703 -676.200 4.257.512 4.257.512Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.701.830 134.585 -902.703 -225.991 4.707.721 4.707.721Transferler-225.991 225.991Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-581.321 -581.321 -581.321Dönem Sonu Bakiyeler14 5.701.830 134.585 -1.128.694 -581.321 4.126.400 4.126.400Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-78.891 -195.717Dönem Karı (Zararı)-581.321 -676.200Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-581.321 -676.200Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler424.875 503.072Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10 13.974 17.982Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11 -15.615 54.010Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 -15.615 54.010Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler17 5.350 10.700Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 5.350 10.700Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler583.176 269.502Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler17,18 257.325 -1.213.367Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler17,18 325.851 1.482.869Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 -162.010 150.878İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler77.555 -22.589Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-124.540 -1.484İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -124.540 -1.484Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-71.522 -68.422İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -71.522 -68.422Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler68.404 19.888İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)68.404 19.888Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler205.213 27.429İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)205.213 27.429Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-78.891 -195.717YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI228.827 231.467Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları228.827 245.640Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -14.173Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -14.173FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)149.936 35.750NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)149.936 35.750DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18.476 29.653DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ168.412 65.403Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 168.412 18.476Finansal Yatırımlar3.627.047 4.444.400Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar5 3.627.047 4.444.400Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar5 3.627.047 4.444.400Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar6 436.609 312.076İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,21 392.014 307.661İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 44.595 4.415Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer AlacaklarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarPeşin Ödenmiş Giderler7 102.668 31.139İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 102.668 31.139Diğer Dönen VarlıklarARA TOPLAM4.334.736 4.806.091TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.334.736 4.806.091DURAN VARLIKLARFinansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar8 1.000 1.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.000 1.000Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarMaddi Duran Varlıklar9 1.067 1.132Tesis, Makine ve Cihazlar9 1.067 1.132Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 96.209 110.118Bilgisayar Yazılımları10 96.209 110.118Peşin Ödenmiş GiderlerErtelenmiş Vergi Varlığı19 410.032 248.022Diğer Duran VarlıklarTOPLAM DURAN VARLIKLAR508.308 360.272TOPLAM VARLIKLAR4.843.044 5.166.363KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli BorçlanmalarUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıDiğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar6 170.701 102.297İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,21 26.048 62.450İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 144.653 39.847Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanla