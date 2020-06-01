***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
01.06.2020 16:13
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
5.701.830 134.585 1.016.372 -1.919.075 4.933.712 4.933.712
Transferler
-1.919.075 1.919.075
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-676.200 -676.200 -676.200
Dönem Sonu Bakiyeler
14 5.701.830 134.585 -902.703 -676.200 4.257.512 4.257.512
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
5.701.830 134.585 -902.703 -225.991 4.707.721 4.707.721
Transferler
-225.991 225.991
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-581.321 -581.321 -581.321
Dönem Sonu Bakiyeler
14 5.701.830 134.585 -1.128.694 -581.321 4.126.400 4.126.400
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-78.891 -195.717
Dönem Karı (Zararı)
-581.321 -676.200
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-581.321 -676.200
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
424.875 503.072
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 13.974 17.982
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11 -15.615 54.010
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 -15.615 54.010
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17 5.350 10.700
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 5.350 10.700
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
583.176 269.502
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
17,18 257.325 -1.213.367
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
17,18 325.851 1.482.869
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 -162.010 150.878
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
77.555 -22.589
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-124.540 -1.484
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -124.540 -1.484
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-71.522 -68.422
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -71.522 -68.422
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
68.404 19.888
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
68.404 19.888
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
205.213 27.429
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
205.213 27.429
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-78.891 -195.717
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
228.827 231.467
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
228.827 245.640
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -14.173
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -14.173
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
149.936 35.750
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
149.936 35.750
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.476 29.653
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
168.412 65.403
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 168.412 18.476
Finansal Yatırımlar
3.627.047 4.444.400
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 3.627.047 4.444.400
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
5 3.627.047 4.444.400
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
6 436.609 312.076
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,21 392.014 307.661
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 44.595 4.415
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Peşin Ödenmiş Giderler
7 102.668 31.139
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 102.668 31.139
Diğer Dönen Varlıklar
0
ARA TOPLAM
4.334.736 4.806.091
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.334.736 4.806.091
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
8 1.000 1.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.000 1.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Maddi Duran Varlıklar
9 1.067 1.132
Tesis, Makine ve Cihazlar
9 1.067 1.132
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 96.209 110.118
Bilgisayar Yazılımları
10 96.209 110.118
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 410.032 248.022
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
508.308 360.272
TOPLAM VARLIKLAR
4.843.044 5.166.363
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
6 170.701 102.297
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,21 26.048 62.450
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 144.653 39.847
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
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