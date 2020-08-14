***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.701.830 134.585 1.016.372 -1.919.075 4.933.712 4.933.712Transferler-1.919.075 1.919.075Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-834.353 -834.353 -834.353Dönem Sonu Bakiyeler13 5.701.830 134.585 -902.703 -834.353 4.099.359 4.099.359Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.701.830 134.585 -902.703 -225.991 4.707.721 4.707.721Transferler-225.991 225.991Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)553.258 553.258 553.258Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)1.302.784 1.302.784 1.302.784Dönem Sonu Bakiyeler13 5.701.830 1.302.784 134.585 -1.128.694 553.258 6.563.763 6.563.763Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI867.323 -374.340Dönem Karı (Zararı)553.258 -834.353Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)553.258 -834.353Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler252.194 542.101Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10 29.116 31.085Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11 70.689 59.962Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 70.689 59.962Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler17 5.350 10.700Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 5.350 10.700Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-24.657 201.642Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler17,18 102.836 -1.254.843Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler17,18 -127.493 1.456.485Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 171.696 238.712İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler61.871 -82.088Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -289.005 -5.567İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -274.074 -23.219İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -14.931 17.652Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -76.736 -42.194İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -76.736 -42.194Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler440.523 -28.767İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)44.889 -10.704İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)395.634 -18.063Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-12.911 -5.560İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-12.911 -5.560Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları867.323 -374.340YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-717.039 371.883Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-705.727 386.056Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9,10 -11.312 -14.173Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9,10 -11.312 -14.173FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)150.284 -2.457NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)150.284 -2.457DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18.476 29.653DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ168.760 27.196Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 168.760 18.476Finansal Yatırımlar6.472.226 4.444.400Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar5 6.472.226 4.444.400Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar5 6.472.226 4.444.400Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar6 601.067 312.076İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,21 581.735 307.661İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 19.332 4.415Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer AlacaklarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarPeşin Ödenmiş Giderler7 107.882 31.139İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 107.882 31.139Diğer Dönen VarlıklarARA TOPLAM7.349.935 4.806.091TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR7.349.935 4.806.091DURAN VARLIKLARFinansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar8 1.000 1.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.000 1.000Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarMaddi Duran Varlıklar9 10.900 1.132Tesis, Makine ve Cihazlar9 10.900 1.132Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 82.544 110.118Bilgisayar Yazılımları10 82.544 110.118Peşin Ödenmiş GiderlerErtelenmiş Vergi Varlığı19 76.326 248.022Diğer Duran VarlıklarTOPLAM DURAN VARLIKLAR170.770 360.272TOPLAM VARLIKLAR7.520.705 5.166.363KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli BorçlanmalarUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıDiğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar6 542.820 102.297İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,21 107.339 62.450İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 435.481 39.847Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 30.607 59.146Diğer Borçlar8 33.822 18.194İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 33.822 18.194Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Kısa Vadeli KarşılıklarDiğer Kısa Vadeli YükümlülüklerARA TOPLAM607.249 179.637TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER607.249 179.637UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli BorçlanmalarDiğer Finansal YükümlülüklerTicari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer BorçlarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar11 349.693 279.005Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 349.693 279.005Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER349.693 279.005TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER956.942 458.642ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.563.763 4.707.721Ödenmiş Sermaye13 5.701.830 5.701.830Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13 1.302.784 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Diğer Kazançlar (Kayıplar)13 1.302.784Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 134.585 134.585Yasal Yedekler13 134.585 134.585Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 -1.128.694 -902.703Net Dönem Karı veya Zararı553.258 -225.991TOPLAM ÖZKAYNAKLAR6.563.763 4.707.721TOPLAM KAYNAKLAR7.520.705 5.166.363Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 2.511.733 1.206.080 1.421.933 612.055TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.511.733 1.206.080 1.421.933 612.055BRÜT KAR (ZARAR)2.511.733 1.206.080 1.421.933 612.055Genel Yönetim Giderleri15 -1.815.697 -1.622.360 -551.673 -789.040Pazarlama Giderleri15 -23.396 -12.608 -9.795 -6.405Araştırma ve Geliştirme Giderleri15 -1.050 -1.035Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 199.103 1.356.186 430.138 1.158.014Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -146.789 -1.521.889 177.682 -1.043.908ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)724.954 -595.641 1.468.285 -70.319FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)724.954 -595.641 1.468.285 -70.319SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)724.954 -595.641 1.468.285 -70.319Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-171.696 -238.712 -333.706 -87.834Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 -171.696 -238.712 -333.706 -87.834SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)553.258 -834.353 1.134.579 -158.153DÖNEM KARI (ZARARI)553.258 -834.353 1.134.579 -158.153Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları553.258 -834.353 1.134.579 -158.153Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)553.258 -834.353 1.134.579 -158.153Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları553.258 -834.353 1.134.579 -158.153http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869166BIST