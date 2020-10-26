***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









eya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.701.830 134.585 1.016.372 -1.919.075 4.933.712 4.933.712Transferler-1.919.075 1.919.075 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-541.465 -541.465 -541.465Dönem Sonu Bakiyeler13 5.701.830 134.585 1.016.372 -1.919.075 4.933.712 4.933.712Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.701.830 134.585 -902.703 -225.991 4.707.721 4.707.721Transferler-225.991 225.991Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.740.527 1.740.527 1.740.527Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)1.325.609 1.325.609 1.325.609Dönem Sonu Bakiyeler13 5.701.830 1.325.609 134.585 -1.128.694 1.740.527 7.773.857 7.773.857Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.717.215 -411.923Dönem Karı (Zararı)1.740.527 -541.465Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.740.527 -541.465Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-206.471 290.847Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10 48.299 45.556Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler103.217 59.877Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 103.217 59.877Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler10.700 16.050Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 10.700 16.050Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-545.283 -94.031Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler17,18 -424.462 1.365.826Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler17,18 -120.821 -1.459.857Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 176.596 263.395İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler183.159 -138.634Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -496.380 -78.459İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-373.592 -88.091İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-122.788 9.632Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -90.720 -70.456İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -90.720 -70.456Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler720.262 7.177İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)17.203 -10.016İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)703.059 17.193Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler49.997 3.104İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)49.997 3.104Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.717.215 -389.252Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler11 0 -22.671YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.649.184 391.841Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-1.606.323 406.014Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9,10 -42.861 -14.173Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-42.861 -14.173FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)68.031 -20.082NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)68.031 -20.082DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18.476 29.653DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ86.507 9.571Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 86.484 18.476Finansal Yatırımlar7.910.924 4.444.400Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar7.910.924 4.444.400Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar5 7.910.924 4.444.400Ticari Alacaklar6 808.449 312.076İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,21 681.253 307.661İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 127.196 4.415Canlı Varlıklar10 305 0Peşin Ödenmiş Giderler7 121.866 31.139İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 121.866 31.139ARA TOPLAM8.928.028 4.806.091TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR8.928.028 4.806.091DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar8 1.000 1.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.000 1.000Maddi Duran Varlıklar9 15.449 1.132Tesis, Makine ve Cihazlar9 15.449 1.132Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 90.363 110.118Bilgisayar Yazılımları10 90.363 110.118Ertelenmiş Vergi Varlığı19 71.135 248.022TOPLAM DURAN VARLIKLAR177.947 360.272TOPLAM VARLIKLAR9.105.975 5.166.363KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar6 822.559 102.297İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,21 79.652 62.450İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 742.907 39.847Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 85.959 59.146Diğer Borçlar8 41.378 18.194İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 41.378 18.194ARA TOPLAM949.896 179.637TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER949.896 179.637UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar382.222 279.005Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 382.222 279.005TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER382.222 279.005TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.332.118 458.642ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar7.773.857 4.707.721Ödenmiş Sermaye13 5.701.830 5.701.830Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.325.609 0Diğer Kazançlar (Kayıplar)13 1.325.609 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 134.585 134.585Yasal Yedekler13 134.585 134.585Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 -1.128.694 -902.703Net Dönem Karı veya Zararı1.740.527 -225.991TOPLAM ÖZKAYNAKLAR7.773.857 4.707.721TOPLAM KAYNAKLAR9.105.975 5.166.363Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 4.253.180 2.009.694 1.741.447 803.614TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.253.180 2.009.694 1.741.447 803.614BRÜT KAR (ZARAR)4.253.180 2.009.694 1.741.447 803.614Genel Yönetim Giderleri15 -2.886.535 -2.424.715 -1.070.838 -802.355Pazarlama Giderleri15 -30.951 -16.084 -7.555 -3.476Araştırma ve Geliştirme Giderleri15 -2.675 -2.450 -2.675 -1.400Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 874.706 1.612.966 675.603 256.780Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -290.300 -1.457.481 -143.511 64.408ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.917.425 -278.070 1.192.471 317.571FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.917.425 -278.070 1.192.471 317.571SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.917.425 -278.070 1.192.471 317.571Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-176.898 -263.395 -5.202 -24.683Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 -176.898 -263.395 -5.202 -24.683SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.740.527 -541.465 1.187.269 292.888DÖNEM KARI (ZARARI)1.740.527 -541.465 1.187.269 292.888Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.740.527 -541.465 1.187.269 292.888Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.740.527 -541.465 1.187.269 292.888Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.740.527 -541.465 1.187.269 292.888http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883727BIST