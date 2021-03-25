***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.701.830 134.585 1.016.372 -1.919.075 4.933.712 4.933.712Transferler-1.919.075 1.919.075Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-225.991 -225.991 -225.991Dönem Sonu Bakiyeler13 5.701.830 134.585 -902.703 -225.991 4.707.721 4.707.721Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.701.830 134.585 -902.703 -225.991 4.707.721 4.707.721Transferler-225.991 225.991Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.991.551 2.991.551 2.991.551Dönem Sonu Bakiyeler13 5.701.830 134.585 -1.128.694 2.991.551 7.699.272 7.699.272Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.242.218 -291.605Dönem Karı (Zararı)2.991.551 -225.991Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.991.551 -225.991Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-653.670 39.606Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10 71.964 62.414Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler256.064 93.049Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 256.064 93.049Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler17 58.850 16.050Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler58.850 16.050Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler17,18 -1.533.940 -488.900Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler17,18 -780.035 -1.303.346Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler17,18 -753.905 814.446Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 493.392 356.993İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.904.337 -82.549Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-568.417 -96.892İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-373.592 -116.639İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-194.825 19.747Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-20.846 -16.339İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -20.846 -16.339Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler963.309 28.933İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)17.203 25.617İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)946.106 3.316Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.530.291 1.749İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.530.291 1.749Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.242.218 -268.934Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler11 -22.671Vergi İadeleri (Ödemeleri)YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.215.285 280.428Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-3.137.233 307.826Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9,10 -78.052 -27.398Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-78.052 -27.398FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.026.933 -11.177NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.026.933 -11.177DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18.476 29.653DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.045.409 18.476Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.052.103 18.476Finansal Yatırımlar7.581.655 4.444.400Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar5 7.581.655 4.444.400Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar5 7.581.655 4.444.400Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar6 880.479 312.069İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,21 681.253 307.661İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 199.226 4.408Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer AlacaklarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarPeşin Ödenmiş Giderler51.992 31.146İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 51.992 31.146Diğer Dönen VarlıklarARA TOPLAM9.566.229 4.806.091TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR9.566.229 4.806.091DURAN VARLIKLARFinansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar8 1.000 1.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.000 1.000Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarMaddi Duran Varlıklar9 29.188 1.132Tesis, Makine ve Cihazlar9 29.188 1.132Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 88.149 110.118Bilgisayar Yazılımları10 88.149 110.118Peşin Ödenmiş GiderlerErtelenmiş Vergi Varlığı19 74.832 248.022Diğer Duran VarlıklarTOPLAM DURAN VARLIKLAR193.169 360.272TOPLAM VARLIKLAR9.759.398 5.166.363KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli BorçlanmalarUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıDiğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar6 1.065.606 102.297İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,21 79.652 62.450İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 985.954 39.847Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 94.461 59.146Diğer Borçlar8 44.774 18.194İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 44.774 18.194Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü320.216 0Kısa Vadeli KarşılıklarDiğer Kısa Vadeli YükümlülüklerARA TOPLAM1.525.057 179.637TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.525.057 179.637UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli BorçlanmalarDiğer Finansal YükümlülüklerTicari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer BorçlarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar11 535.069 279.005Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 535.069 279.005Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER535.069 279.005TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.060.126 458.642ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar7.699.272 4.707.721Ödenmiş Sermaye13 5.701.830 5.701.830Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 134.585 134.585Yasal Yedekler13 134.585 134.585Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-1.128.694 -902.703Net Dönem Karı veya Zararı2.991.551 -225.991TOPLAM ÖZKAYNAKLAR7.699.272 4.707.721TOPLAM KAYNAKLAR9.759.398 5.166.363Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 6.336.815 2.913.221TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.336.815 2.913.221Finans Sektörü Faaliyetleri HasılatıFinans Sektörü Faaliyetleri MaliyetiFİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)6.336.815 2.913.221Genel Yönetim Giderleri15 -4.387.715 -3.308.564Pazarlama Giderleri15 -52.152 -21.141Araştırma ve Geliştirme Giderleri15 -4.275 -2.900Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 1.924.777 1.525.819Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -331.987 -975.433ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.485.463 131.002FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.485.463 131.002SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.485.463 131.002Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-493.912 -356.993Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -320.722 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 -173.190 -356.993SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.991.551 -225.991DÖNEM KARI (ZARARI)2.991.551 -225.991Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.991.551 -225.991Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.991.551 -225.991Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.991.551 -225.991http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920613BIST