***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
28.04.2021 17:56
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
5.701.830 134.585 -902.703 -225.991 4.707.721 4.707.721
Transferler
-225.991 225.991
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-581.321 -581.321 -581.321
Dönem Sonu Bakiyeler
14 5.701.830 134.585 -1.128.694 -581.321 4.126.400 4.126.400
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
5.701.830 134.585 -1.128.694 2.991.551 7.699.272 7.699.272
Transferler
2.991.551 -2.991.551
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.897.537 2.897.537 2.897.537
Dönem Sonu Bakiyeler
14 5.701.830 134.585 1.862.857 2.897.537 10.596.809 10.596.809
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.905.479 -78.891
Dönem Karı (Zararı)
2.897.537 -581.321
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.897.537 -581.321
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9,10 -1.677.038 424.875
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 26.323 13.974
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11 135.449 -15.615
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 135.449 -15.615
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17 25.338 5.350
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 25.338 5.350
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
17,18 -1.743.376 583.176
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
17,18 189.107 257.325
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
17,18 -1.932.483 325.851
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 -120.772 -162.010
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.684.980 77.555
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -201.336 -124.540
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-289.679 -84.346
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 88.343 -40.194
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -81.611 -71.522
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -81.611 -71.522
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
214.025 68.404
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-76.502 -36.402
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
290.527 104.806
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.820.452 205.213
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.820.452 205.213
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-66.550 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.905.479 -78.891
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.716.361 228.827
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-3.698.415 228.827
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-22.840 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-22.840
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4.894
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-810.882 149.936
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-810.882 149.936
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.045.409 18.476
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
234.527 168.412
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 234.527 1.052.103
Finansal Yatırımlar
5 11.280.070 7.581.655
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 11.280.070 7.581.655
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
5 11.280.070 7.581.655
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
6 1.081.815 880.479
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,21 970.932 681.253
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 110.883 199.226
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Peşin Ödenmiş Giderler
7 133.603 51.992
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 133.603 51.992
Diğer Dönen Varlıklar
0
ARA TOPLAM
12.730.015 9.566.229
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
12.730.015 9.566.229
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
8 67.550 1.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 67.550 1.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Maddi Duran Varlıklar
9 40.207 29.188
Tesis, Makine ve Cihazlar
9 40.207 29.188
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 73.647 88.149
Bilgisayar Yazılımları
10 73.647 88.149
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 195.604 74.832
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
377.008 193.169
TOPLAM VARLIKLAR
13.107.023 9.759.398
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
6 1.279.631 1.065.606
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,21 3.150 79.652
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 1.276.481 985.954
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 187.593 94.461
Diğer Borçlar
8 54.056 44.774
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 54.056 44.774
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
318.416 320.216
Kısa Vadeli Karşılıklar
0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
1.839.696 1.525.057
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.839.696 1.525.057
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
11 670.518 535.069
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 670.518 535.069
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
670.518 535.069
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.510.214 2.060.126
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
13 10.596.809 7.699.272
Ödenmiş Sermaye
13 5.701.830 5.701.830
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 134.585 134.585
Yasal Yedekler
13 134.585 134.585
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 1.862.857 -1.128.694
Net Dönem Karı veya Zararı
2.897.537 2.991.551
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
10.596.809 7.699.272
TOPLAM KAYNAKLAR
13.107.023 9.759.398
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 2.730.663 1.089.800
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.730.663 1.089.800
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
2.730.663 1.089.800
Genel Yönetim Giderleri
15 -1.691.308 -1.264.024
Pazarlama Giderleri
15 -29.517 -13.601
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
15 -1.788 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 2.504.498 -231.035
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -735.783 -324.471
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.776.765 -743.331
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.776.765 -743.331
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.776.765 -743.331
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
120.772 162.010
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 120.772 162.010
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.897.537 -581.321
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.897.537 -581.321
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.897.537 -581.321
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.897.537 -581.321
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.897.537 -581.321
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931886
BIST