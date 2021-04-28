***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.701.830 134.585 -902.703 -225.991 4.707.721 4.707.721Transferler-225.991 225.991Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-581.321 -581.321 -581.321Dönem Sonu Bakiyeler14 5.701.830 134.585 -1.128.694 -581.321 4.126.400 4.126.400Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.701.830 134.585 -1.128.694 2.991.551 7.699.272 7.699.272Transferler2.991.551 -2.991.551Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.897.537 2.897.537 2.897.537Dönem Sonu Bakiyeler14 5.701.830 134.585 1.862.857 2.897.537 10.596.809 10.596.809Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.905.479 -78.891Dönem Karı (Zararı)2.897.537 -581.321Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.897.537 -581.321Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler9,10 -1.677.038 424.875Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10 26.323 13.974Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11 135.449 -15.615Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 135.449 -15.615Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler17 25.338 5.350Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 25.338 5.350Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler17,18 -1.743.376 583.176Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler17,18 189.107 257.325Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler17,18 -1.932.483 325.851Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 -120.772 -162.010Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.684.980 77.555Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -201.336 -124.540İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-289.679 -84.346İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 88.343 -40.194Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -81.611 -71.522İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -81.611 -71.522Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerTicari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler214.025 68.404İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-76.502 -36.402İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)290.527 104.806Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.820.452 205.213İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.820.452 205.213İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-66.550 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.905.479 -78.891YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.716.361 228.827Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-3.698.415 228.827Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-22.840 0Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-22.840Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerDiğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4.894FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit GirişleriBorç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-810.882 149.936NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-810.882 149.936DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.045.409 18.476DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ234.527 168.412Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 234.527 1.052.103Finansal Yatırımlar5 11.280.070 7.581.655Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar5 11.280.070 7.581.655Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar5 11.280.070 7.581.655Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar6 1.081.815 880.479İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,21 970.932 681.253İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 110.883 199.226Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer AlacaklarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarPeşin Ödenmiş Giderler7 133.603 51.992İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 133.603 51.992Diğer Dönen VarlıklarARA TOPLAM12.730.015 9.566.229TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR12.730.015 9.566.229DURAN VARLIKLARFinansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar8 67.550 1.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 67.550 1.000Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarMaddi Duran Varlıklar9 40.207 29.188Tesis, Makine ve Cihazlar9 40.207 29.188Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 73.647 88.149Bilgisayar Yazılımları10 73.647 88.149Peşin Ödenmiş GiderlerErtelenmiş Vergi Varlığı19 195.604 74.832Diğer Duran VarlıklarTOPLAM DURAN VARLIKLAR377.008 193.169TOPLAM VARLIKLAR13.107.023 9.759.398KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli BorçlanmalarUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıDiğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar6 1.279.631 1.065.606İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,21 3.150 79.652İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 1.276.481 985.954Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 187.593 94.461Diğer Borçlar8 54.056 44.774İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 54.056 44.774Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü318.416 320.216Kısa Vadeli KarşılıklarDiğer Kısa Vadeli YükümlülüklerARA TOPLAM1.839.696 1.525.057TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.839.696 1.525.057UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli BorçlanmalarDiğer Finansal YükümlülüklerTicari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer BorçlarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar11 670.518 535.069Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 670.518 535.069Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER670.518 535.069TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.510.214 2.060.126ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar13 10.596.809 7.699.272Ödenmiş Sermaye13 5.701.830 5.701.830Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 134.585 134.585Yasal Yedekler13 134.585 134.585Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 1.862.857 -1.128.694Net Dönem Karı veya Zararı2.897.537 2.991.551TOPLAM ÖZKAYNAKLAR10.596.809 7.699.272TOPLAM KAYNAKLAR13.107.023 9.759.398Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 2.730.663 1.089.800TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.730.663 1.089.800Finans Sektörü Faaliyetleri HasılatıFinans Sektörü Faaliyetleri MaliyetiFİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)2.730.663 1.089.800Genel Yönetim Giderleri15 -1.691.308 -1.264.024Pazarlama Giderleri15 -29.517 -13.601Araştırma ve Geliştirme Giderleri15 -1.788 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 2.504.498 -231.035Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -735.783 -324.471ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.776.765 -743.331FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.776.765 -743.331SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.776.765 -743.331Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri120.772 162.010Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 120.772 162.010SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.897.537 -581.321DÖNEM KARI (ZARARI)2.897.537 -581.321Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.897.537 -581.321Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerKar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim FarklarıSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.897.537 -581.321Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.897.537 -581.321http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931886BIST