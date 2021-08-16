***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.873.703 867.323Dönem Karı (Zararı)2.909.983 553.258Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.909.983 553.258Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler9,10 -362.677 252.194Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10 40.558 29.116Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11 98.189 70.689Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 98.189 70.689Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler17,18 -61.708 5.350Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17,18 -61.708 5.350Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.708.137 -24.657Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler17,18 -1.806.102 102.836Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler17,18 97.965 -127.493Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 1.268.421 171.696Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler259.549 61.871Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -198.093 -289.005İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-228.610 -274.074İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)30.517 -14.931Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -82.314 -76.736İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -82.314 -76.736Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerTicari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler793.874 440.523İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)754.808 44.889İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)39.066 395.634Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-253.918 -12.911İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-253.918 -12.911İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerFaaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.806.855 867.323Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.554Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)11 68.402YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.881.314 -717.039Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-705.727Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.858.475 -11.312Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.858.475 -11.312Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerDiğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-22.839FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit GirişleriBorç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.007.611 150.284NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.007.611 150.284DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.045.409 18.476DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ37.798 168.760Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.701.830 134.585 -902.703 -225.991 4.707.721 4.707.721Transferler-225.991 225.991Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)553.258 553.258 553.258Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)1.302.784 1.302.784 1.302.784Dönem Sonu Bakiyeler14 5.701.830 1.302.784 134.585 -1.128.694 553.258 6.563.763 6.563.763Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.701.830 134.585 -1.128.694 2.991.551 7.699.272 7.699.272Transferler2.991.551 -2.991.551Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.909.983 2.909.983 2.909.983Dönem Sonu Bakiyeler14 5.701.830 134.585 1.862.857 2.909.983 10.609.255 10.609.255Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 37.798 1.052.103Finansal Yatırımlar13.148.267 7.581.655Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar5 13.148.267 7.581.655Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar5 13.148.267 7.581.655Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar6 1.078.572 880.479İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,21 909.863 681.253İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 168.709 199.226Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer AlacaklarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarPeşin Ödenmiş Giderler7 133.208 51.992İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 133.208 51.992Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar10 1.098Diğer Dönen VarlıklarARA TOPLAM14.398.943 9.566.229TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR14.398.943 9.566.229DURAN VARLIKLARFinansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar8 1.000 1.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.000 1.000Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarMaddi Duran Varlıklar9 36.886 29.188Tesis, Makine ve Cihazlar9 36.886 29.188Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 62.733 88.149Bilgisayar Yazılımları10 62.733 88.149Peşin Ödenmiş GiderlerErtelenmiş Vergi Varlığı19 181.827 74.832Diğer Duran VarlıklarTOPLAM DURAN VARLIKLAR282.446 193.169TOPLAM VARLIKLAR14.681.389 9.759.398KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli BorçlanmalarUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıDiğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar6 1.859.480 1.065.606İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,21 118.718 79.652İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 1.740.762 985.954Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 122.475 94.461Diğer Borçlar8 83.059 44.774İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 83.059 44.774Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.373.862 320.216Kısa Vadeli KarşılıklarDiğer Kısa Vadeli YükümlülüklerARA TOPLAM3.438.876 1.525.057TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.438.876 1.525.057UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli BorçlanmalarDiğer Finansal YükümlülüklerTicari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer BorçlarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar11 633.258 535.069Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 633.258 535.069Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER633.258 535.069TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.072.134 2.060.126ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar10.609.255 7.699.272Ödenmiş Sermaye13 5.701.830 5.701.830Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 134.585 134.585Yasal Yedekler13 134.585 134.585Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 1.862.857 -1.128.694Net Dönem Karı veya Zararı2.909.983 2.991.551TOPLAM ÖZKAYNAKLAR10.609.255 7.699.272TOPLAM KAYNAKLAR14.681.389 9.759.398Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 5.947.632 2.511.733 3.216.969 1.421.933TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)5.947.632 2.511.733 3.216.969 1.421.933BRÜT KAR (ZARAR)5.947.632 2.511.733 3.216.969 1.421.933Genel Yönetim Giderleri15 -3.482.710 -1.815.697 -1.791.402 -551.673Pazarlama Giderleri15 -51.937 -23.396 -22.420 -9.795Araştırma ve Geliştirme Giderleri15 -4.426 -2.638Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 3.063.493 199.103 558.995 430.138Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -1.293.648 -146.789 -557.865 177.682ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.178.404 724.954 1.401.639 1.468.285FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.178.404 724.954 1.401.639 1.468.285SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.178.404 724.954 1.401.639 1.468.285Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.268.421 -171.696 -1.389.193 -333.706Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -1.375.416 -1.375.416Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 106.995 -171.696 -13.777 -333.706SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.909.983 553.258 12.446 1.134.579DÖNEM KARI (ZARARI)2.909.983 553.258 12.446 1.134.579Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları2.909.983 553.258 12.446 1.134.579Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.909.983 553.258 12.446 1.134.579Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları2.909.983 553.258 12.446 1.134.579http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958405BIST