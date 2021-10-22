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***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

22.10.2021 18:12



***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.701.830 134.585 -902.703 -225.991 4.707.721 4.707.721
Transferler
-225.991 225.991
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-911.243 68.031
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-911.243 68.031
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.045.409 18.476
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
134.166 86.507


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 134.166 1.052.103
Finansal Yatırımlar
15.881.017 7.581.655
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 15.881.017 7.581.655
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
5 15.881.017 7.581.655
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
6 1.033.188 880.479
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,22 3.150 681.253
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.030.038 199.226
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Peşin Ödenmiş Giderler
7 81.265 51.992
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 81.265 51.992
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 1.376.885 0
Diğer Dönen Varlıklar
0
ARA TOPLAM
18.506.521 9.566.229
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
18.506.521 9.566.229
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
9 1.000 1.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.000 1.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Maddi Duran Varlıklar
10 43.721 29.188
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 43.721 29.188
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 63.788 88.149
Bilgisayar Yazılımları
11 63.788 88.149
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 72.777 74.832
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
181.286 193.169
TOPLAM VARLIKLAR
18.687.807 9.759.398
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
6 3.518.451 1.065.606
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,22 75.157 79.652
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 3.443.294 985.954
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 126.402 94.461
Diğer Borçlar
9
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DOBUR 41,14 8.982.669 % 10,00  
MRSHL 258,60 16.442.272 % 10,00  
NUHCM 43,86 57.745.043 % 9,98  
COSMO 11,68 1.250.531 % 9,98  
ERBOS 94,35 88.055.716 % 9,97  
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Frank 10,4579 10,5209 % 1,38  
Riyal 2,5554 2,5682 % 1,08  
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18:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.813 1.813 29,82  
Altın Gr. 559 560 14,31  
Cumhuriyet 3.680 3.736 112,00  
Tam 3.666 3.758 117,77  
Yarım 1.772 1.818 56,97  
Çeyrek 889 909 28,49  
Gümüş.Ons 24,77 24,80 0,62  
Gümüş Gr. 7,65 7,66 0,27  
B. Petrol 84,89 84,89 0,28  
Seans Raporu 18:00
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