***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.701.830 134.585 -1.128.694 2.991.551 7.699.272 7.699.272Transferler2.991.551 -2.991.551Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.897.537 2.897.537 2.897.537Dönem Sonu Bakiyeler13 5.701.830 134.585 1.862.857 2.897.537 10.596.809 10.596.809Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.001.830 56.376 134.585 1.562.857 8.925.633 16.681.281 16.681.281Transferler8.925.633 -8.925.633Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.789.044 1.789.044 1.789.044Dönem Sonu Bakiyeler16 6.001.830 56.376 134.585 10.488.490 1.789.044 18.470.325 18.470.325Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.189.487 2.905.479Dönem Karı (Zararı)1.789.044 2.897.537Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.789.044 2.897.537Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-651.457 -1.677.038Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12,13 43.977 26.323Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler14 159.458 135.449Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 159.458 135.449Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler20,21 -5.710 25.338Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-5.710 25.338Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.288.423 -1.743.376Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler20,21 -927.042 189.107Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler20,21 -361.381 -1.932.483Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 439.241 -120.772Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler47.174 1.684.980Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.455.087 -201.336İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)108.347 -289.679İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.346.740 88.343Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7,9 -106.050 -81.611İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7,9 -106.050 -81.611Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-94.968 214.025İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)23.808 -76.502İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-118.776 290.527Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.140.295 1.820.452İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.140.295 1.820.452İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-66.600 -66.550Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.184.761 2.905.479Alınan Faiz12.404 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -7.678 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI5.275.230 -3.716.361Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları5.350.154 -3.698.415Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -68.228 -22.840Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -68.228 -22.840Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerDiğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-6.696 4.894FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit GirişleriBorç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.464.717 -810.882NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.464.717 -810.882DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ42.405 1.045.409DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6.507.122 234.527Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 6.507.122 42.405Finansal Yatırımlar12.335.711 16.397.442Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar5 12.335.711 16.397.442Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar16.397.442Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar5 12.335.711Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar6 1.920.440 3.375.527İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,24 901.293 1.009.640İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 1.019.147 2.365.887Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar9 565 4.909İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 565 4.909Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarPeşin Ödenmiş Giderler7 208.493 98.099İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 208.493 98.099Diğer Dönen VarlıklarARA TOPLAM20.972.331 19.918.382TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR20.972.331 19.918.382DURAN VARLIKLARFinansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar10 67.600 1.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 67.600 1.000Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarMaddi Duran Varlıklar11 97.217 59.392Tesis, Makine ve Cihazlar11 97.217 59.392Maddi Olmayan Duran Varlıklar406.722 420.295Diğer Haklar13 323.017 344.551Bilgisayar Yazılımları12 83.705 75.744Peşin Ödenmiş GiderlerErtelenmiş Vergi Varlığı22 167.956 0Diğer Duran VarlıklarTOPLAM DURAN VARLIKLAR739.495 480.687TOPLAM VARLIKLAR21.711.826 20.399.069KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli BorçlanmalarUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları51.868 67.473İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları51.868 67.473Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 51.868 67.473İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıDiğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar6 1.266.343 1.361.311İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,24 71.554 47.746İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 1.194.789 1.313.565Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 161.699 139.756Diğer Borçlar10 96.407 187.753İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 96.407 187.753Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 765.368 1.055.287Kısa Vadeli KarşılıklarDiğer Kısa Vadeli YükümlülüklerARA TOPLAM2.341.685 2.811.580TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.341.685 2.811.580UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar308.154 308.154İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8 308.154 308.154Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 308.154 308.154Diğer Finansal YükümlülüklerTicari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer BorçlarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar14 591.662 439.882Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 591.662 439.882Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 0 158.172Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER899.816 906.208TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.241.501 3.717.788ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar18.470.325 16.681.281Ödenmiş Sermaye16 6.001.830 6.001.830Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16 56.376 56.376Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 56.376 56.376Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 56.376 56.376Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 134.585 134.585Yasal Yedekler16 134.585 134.585Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 10.488.490 1.562.857Net Dönem Karı veya Zararı1.789.044 8.925.633TOPLAM ÖZKAYNAKLAR18.470.325 16.681.281TOPLAM KAYNAKLAR21.711.826 20.399.069Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 3.650.472 2.730.663TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.650.472 2.730.663Finans Sektörü Faaliyetleri HasılatıFinans Sektörü Faaliyetleri MaliyetiFİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)3.650.472 2.730.663Genel Yönetim Giderleri18 -2.639.696 -1.691.308Pazarlama Giderleri18 -54.515 -29.517Araştırma ve Geliştirme Giderleri18 -3.122 -1.788Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 1.479.158 2.504.498Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -185.025 -735.783ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.247.272 2.776.765FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.247.272 2.776.765Finansman Giderleri-18.987SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.228.285 2.776.765Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-439.241 120.772Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -765.368Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri326.127 120.772SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.789.044 2.897.537DÖNEM KARI (ZARARI)1.789.044 2.897.537Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.789.044 2.897.537Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerKar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim FarklarıSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.789.044 2.897.537Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.789.044 2.897.537http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023558BIST