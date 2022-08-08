***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
08.08.2022 20:27
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
5.701.830 134.585 -1.128.694 2.991.551 7.699.272 7.699.272
Transferler
2.991.551 -2.991.551
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.909.983
Dönem Karı (Zararı)
2.909.983 2.909.983
Dönem Sonu Bakiyeler
14 5.701.830 134.585 1.862.857 2.909.983 10.609.255 10.609.255
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
6.001.830 56.376 134.585 1.562.857 8.925.633 16.681.281 16.681.281
Transferler
8.925.633 -8.925.633 2.156.573 2.156.573
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-79.061 2.235.634
Sermaye Arttırımı
1.498.170 -1.498.170
Dönem Sonu Bakiyeler
16 7.500.000 -22.685 134.585 8.990.320 2.235.634 18.837.854 18.837.854
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.978.542 2.873.703
Dönem Karı (Zararı)
2.235.633 2.909.983
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.235.633 2.909.983
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-286.821 -362.677
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,13 103.509 40.558
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14 346.093 98.189
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 346.093 98.189
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20,21 -166.798 -61.708
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20,21 -166.798 -61.708
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
20,21 -1.402.755 -1.708.137
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
20,21 -1.168.451 -1.806.102
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
20,21 -234.304 97.965
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 833.130 1.268.421
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
629.284 259.549
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.200.020 -198.093
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-147.060 -228.610
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.347.080 30.517
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7,9 -219.696 -82.314
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7,9 -219.696 -82.314
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-41.414 793.874
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
193.760 754.808
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-235.174 39.066
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-66.600 0
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-66.600
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.243.026 -253.918
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.243.026 -253.918
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.578.096 2.806.855
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -7.678
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-765.368 -1.554
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
173.492 68.402
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.376.125 -3.881.314
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-104.361 -3.858.475
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -104.361 -3.858.475
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.265.072
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-6.692 -22.839
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
602.417 -1.007.611
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
602.417 -1.007.611
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
42.405 1.045.409
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
644.822 37.798
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 644.822 42.405
Finansal Yatırımlar
19.065.269 16.397.442
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 19.065.269 16.397.442
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
5 19.065.269 16.397.442
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
6 1.175.507 3.375.527
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,24 1.156.700 1.009.640
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 18.807 2.365.887
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
9 585 4.909
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 585 4.909
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Peşin Ödenmiş Giderler
7 322.119 98.099
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 322.119 98.099
Diğer Dönen Varlıklar
0
ARA TOPLAM
21.208.302 19.918.382
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
21.208.302 19.918.382
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
10 67.600 1.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 67.600 1.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Maddi Duran Varlıklar
11 96.954 59.392
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 96.954 59.392
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 383.583 420.295
Diğer Haklar
13 301.482 344.551
Bilgisayar Yazılımları
12 82.101 75.744
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 86.592 0
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
634.729 480.687
TOPLAM VARLIKLAR
21.843.031 20.399.069
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 74.690 67.473
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 74.690 67.473
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 74.690 67.473
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
6 1.319.897 1.361.311
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,24 241.507 47.746
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 1.078.390 1.313.565
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 189.406 139.756
Diğer Borçlar
10 81.214 187.753
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 81.214 187.753
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 292.760 1.055.287
Kısa Vadeli Karşılıklar
0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
1.957.967 2.811.580
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.957.967 2.811.580
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 268.913 308.154
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 268.913 308.154
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 268.913 308.154
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 778.297 439.882
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 778.297 439.882
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 158.172
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.047.210 906.208
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.005.177 3.717.788
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
18.837.854 16.681.281
Ödenmiş Sermaye
16 7.500.000 6.001.830
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 -22.685 56.376
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -22.685 56.376
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -22.685 56.376
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 134.585 134.585
Yasal Yedekler
16 134.585 134.585
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 8.990.320 1.562.857
Net Dönem Karı veya Zararı
16 2.235.634 8.925.633
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
18.837.854 16.681.281
TOPLAM KAYNAKLAR
21.843.031 20.399.069
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 7.548.298 5.947.632 3.897.826 3.216.969
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.548.298 5.947.632 3.897.826 3.216.969
BRÜT KAR (ZARAR)
7.548.298 5.947.632 3.897.826 3.216.969
Genel Yönetim Giderleri
18 -5.888.641 -3.482.710 -3.248.945 -1.791.402
Pazarlama Giderleri
18 -114.038 -51.937 -59.523 -22.420
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -9.247 -4.426 -6.125 -2.638
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 2.162.939 3.063.493 683.781 558.995
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -593.386 -1.293.648 -408.361 -557.865
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.105.925 4.178.404 858.653 1.401.639
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.105.925 4.178.404 858.653 1.401.639
Finansman Giderleri
-37.161 -18.174
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.068.764 4.178.404 840.479 1.401.639
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-833.130 -1.268.421 -393.889 -1.389.193
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -1.058.128 -1.375.416 -292.760 -1.375.416
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 224.998 106.995 -101.129 -13.777
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.235.634 2.909.983 446.590 12.446
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.235.634 2.909.983 446.590 12.446
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.235.634 2.909.983 446.590 12.446
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-79.061 0 -79.061 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-79.061 0 -79.061 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-98.826 -98.826
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
19.765 19.765
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-79.061 0 -79.061 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.156.573 2.909.983 367.529 12.446
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.156.573 2.909.983 367.529 12.446
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053221
BIST