***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.701.830 134.585 -1.128.694 2.991.551 7.699.272 7.699.272Transferler2.991.551 -2.991.551Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.909.983Dönem Karı (Zararı)2.909.983 2.909.983Dönem Sonu Bakiyeler14 5.701.830 134.585 1.862.857 2.909.983 10.609.255 10.609.255Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.001.830 56.376 134.585 1.562.857 8.925.633 16.681.281 16.681.281Transferler8.925.633 -8.925.633 2.156.573 2.156.573Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-79.061 2.235.634Sermaye Arttırımı1.498.170 -1.498.170Dönem Sonu Bakiyeler16 7.500.000 -22.685 134.585 8.990.320 2.235.634 18.837.854 18.837.854Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.978.542 2.873.703Dönem Karı (Zararı)2.235.633 2.909.983Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.235.633 2.909.983Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-286.821 -362.677Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12,13 103.509 40.558Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler14 346.093 98.189Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 346.093 98.189Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler20,21 -166.798 -61.708Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20,21 -166.798 -61.708Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler20,21 -1.402.755 -1.708.137Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler20,21 -1.168.451 -1.806.102Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler20,21 -234.304 97.965Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 833.130 1.268.421Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler629.284 259.549Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.200.020 -198.093İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-147.060 -228.610İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)2.347.080 30.517Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7,9 -219.696 -82.314İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7,9 -219.696 -82.314Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerTicari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-41.414 793.874İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)193.760 754.808İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-235.174 39.066Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-66.600 0Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)-66.600Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.243.026 -253.918İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.243.026 -253.918İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerFaaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.578.096 2.806.855Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -7.678Vergi İadeleri (Ödemeleri)-765.368 -1.554Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)173.492 68.402YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.376.125 -3.881.314Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-104.361 -3.858.475Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -104.361 -3.858.475Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.265.072Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerDiğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-6.692 -22.839FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit GirişleriBorç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)602.417 -1.007.611NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)602.417 -1.007.611DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ42.405 1.045.409DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ644.822 37.798Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 644.822 42.405Finansal Yatırımlar19.065.269 16.397.442Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar5 19.065.269 16.397.442Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar5 19.065.269 16.397.442Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar6 1.175.507 3.375.527İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,24 1.156.700 1.009.640İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 18.807 2.365.887Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar9 585 4.909İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 585 4.909Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarPeşin Ödenmiş Giderler7 322.119 98.099İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 322.119 98.099Diğer Dönen VarlıklarARA TOPLAM21.208.302 19.918.382TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR21.208.302 19.918.382DURAN VARLIKLARFinansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar10 67.600 1.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 67.600 1.000Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarMaddi Duran Varlıklar11 96.954 59.392Tesis, Makine ve Cihazlar11 96.954 59.392Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 383.583 420.295Diğer Haklar13 301.482 344.551Bilgisayar Yazılımları12 82.101 75.744Peşin Ödenmiş GiderlerErtelenmiş Vergi Varlığı22 86.592 0Diğer Duran VarlıklarTOPLAM DURAN VARLIKLAR634.729 480.687TOPLAM VARLIKLAR21.843.031 20.399.069KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli BorçlanmalarUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 74.690 67.473İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 74.690 67.473Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 74.690 67.473İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıDiğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar6 1.319.897 1.361.311İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,24 241.507 47.746İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 1.078.390 1.313.565Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 189.406 139.756Diğer Borçlar10 81.214 187.753İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 81.214 187.753Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 292.760 1.055.287Kısa Vadeli KarşılıklarDiğer Kısa Vadeli YükümlülüklerARA TOPLAM1.957.967 2.811.580TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.957.967 2.811.580UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 268.913 308.154İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8 268.913 308.154Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 268.913 308.154Diğer Finansal YükümlülüklerTicari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer BorçlarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar14 778.297 439.882Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 778.297 439.882Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 158.172Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.047.210 906.208TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.005.177 3.717.788ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar18.837.854 16.681.281Ödenmiş Sermaye16 7.500.000 6.001.830Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16 -22.685 56.376Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -22.685 56.376Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -22.685 56.376Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 134.585 134.585Yasal Yedekler16 134.585 134.585Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 8.990.320 1.562.857Net Dönem Karı veya Zararı16 2.235.634 8.925.633TOPLAM ÖZKAYNAKLAR18.837.854 16.681.281TOPLAM KAYNAKLAR21.843.031 20.399.069Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 7.548.298 5.947.632 3.897.826 3.216.969TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.548.298 5.947.632 3.897.826 3.216.969BRÜT KAR (ZARAR)7.548.298 5.947.632 3.897.826 3.216.969Genel Yönetim Giderleri18 -5.888.641 -3.482.710 -3.248.945 -1.791.402Pazarlama Giderleri18 -114.038 -51.937 -59.523 -22.420Araştırma ve Geliştirme Giderleri18 -9.247 -4.426 -6.125 -2.638Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 2.162.939 3.063.493 683.781 558.995Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -593.386 -1.293.648 -408.361 -557.865ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.105.925 4.178.404 858.653 1.401.639FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.105.925 4.178.404 858.653 1.401.639Finansman Giderleri-37.161 -18.174SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.068.764 4.178.404 840.479 1.401.639Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-833.130 -1.268.421 -393.889 -1.389.193Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -1.058.128 -1.375.416 -292.760 -1.375.416Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 224.998 106.995 -101.129 -13.777SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.235.634 2.909.983 446.590 12.446DÖNEM KARI (ZARARI)2.235.634 2.909.983 446.590 12.446Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.235.634 2.909.983 446.590 12.446Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-79.061 0 -79.061 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-79.061 0 -79.061 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-98.826 -98.826Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi19.765 19.765Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-79.061 0 -79.061 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.156.573 2.909.983 367.529 12.446Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.156.573 2.909.983 367.529 12.446http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053221BIST