***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
21.10.2022 18:14
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
5.701.830 134.585 -1.128.694 2.991.551 7.699.272 7.699.272
Transferler
2.991.551 -2.991.551
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.005.733 5.005.733 5.005.733
Dönem Sonu Bakiyeler
14 5.701.830 134.585 1.862.857 5.005.733 12.705.005 12.705.005
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
6.001.830 56.376 134.585 1.562.857 8.925.633 16.681.281 16.681.281
Transferler
8.925.633 -8.925.633
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-228.353 5.264.505 5.036.152 5.036.152
Sermaye Arttırımı
1.498.170 -1.498.170
Dönem Sonu Bakiyeler
16 7.500.000 -171.977 134.585 8.990.320 5.264.505 21.717.433 21.717.433
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.152.326 4.306.362
Dönem Karı (Zararı)
5.264.504 5.005.733
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
5.264.504 5.005.733
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.191.035 -1.305.173
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,13 147.981 73.918
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14 575.490 -14.259
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 575.490 -14.259
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20,21 -298.432 -73.133
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-298.432 -73.133
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.774.585 -3.145.840
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
20,21 -2.510.455 -1.073.081
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
20,21 -1.264.130 -2.072.759
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 1.158.511 1.854.141
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-410.482 611.327
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.446.566 -152.709
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-528.062 678.103
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.974.628 -830.812
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7,9 -251.900 -1.406.158
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7,9 -251.900 -1.406.158
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-158.844 2.452.845
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
108.574 2.457.341
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-267.418 -4.496
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.379.704 -282.651
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.379.704 -282.651
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-66.600 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.662.987 4.311.887
Alınan Faiz
305.126 79.827
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -7.678 -83.798
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-808.109 -1.554
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.048.218 -5.217.605
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-937.165 -5.153.522
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -104.361 -64.083
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -104.361 -64.083
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-6.692
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.104.108 -911.243
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.104.108 -911.243
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
42.405 1.045.409
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.146.513 134.166
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.146.513 42.405
Finansal Yatırımlar
5 21.109.192 16.397.442
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 21.109.192 16.397.442
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
5 21.109.192 16.397.442
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
6 1.928.961 3.375.527
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,24 1.537.702 1.009.640
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 391.259 2.365.887
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
9 585 4.909
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 585 4.909
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Peşin Ödenmiş Giderler
7 354.323 98.099
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 354.323 98.099
Diğer Dönen Varlıklar
0
ARA TOPLAM
24.539.574 19.918.382
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
24.539.574 19.918.382
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
10 67.600 1.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 67.600 1.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Maddi Duran Varlıklar
11 87.801 59.392
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 87.801 59.392
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
348.266 420.295
Diğer Haklar
13 279.948 344.551
Bilgisayar Yazılımları
12 68.318 75.744
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
503.667 480.687
TOPLAM VARLIKLAR
25.043.241 20.399.069
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
74.690 67.473
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
74.690 67.473
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 74.690 67.473
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
6 1.202.467 1.361.311
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,24 156.321 47.746
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 1.046.146 1.313.565
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 240.197 139.756
Diğer Borçlar
80.361 187.753
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 80.361 187.753
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 385.842 1.055.287
Kısa Vadeli Karşılıklar
0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
1.983.557 2.811.580
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.983.557 2.811.580
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
268.913 308.154
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
268.913 308.154
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 268.913 308.154
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 1.007.695 439.882
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 1.007.695 439.882
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 65.643 158.172
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.342.251 906.208
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
81
Ödenmiş Sermaye
16 7.500.000 6.001.830
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 -171.977 56.376
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -171.977 56.376
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -171.977 56.376
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 134.585 134.585
Yasal Yedekler
16 134.585 134.585
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 8.990.320 1.562.857
Net Dönem Karı veya Zararı
5.264.505 8.925.633
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
21.717.433 16.681.281
TOPLAM KAYNAKLAR
25.043.241 20.399.069
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 11.753.912 8.656.618 4.205.614 2.708.986
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.753.912 8.656.618 4.205.614 2.708.986
BRÜT KAR (ZARAR)
11.753.912 8.656.618 4.205.614 2.708.986
Genel Yönetim Giderleri
18 -9.186.007 -4.921.038 -3.297.366 -1.438.328
Pazarlama Giderleri
18 -145.168 -85.840 -31.130 -33.903
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -18.259 -8.839 -9.012 -4.413
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 4.638.598 4.041.568 2.475.659 978.075
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -565.581 -822.595 27.805 471.053
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.477.495 6.859.874 3.371.570 2.681.470
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.477.495 6.859.874 3.371.570 2.681.470
Finansman Giderleri
-54.479 -17.318
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.423.016 6.859.874 3.354.252 2.681.470
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.158.511 -1.854.141 -325.381 -585.720
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -1.193.952 -1.852.093 -135.824 -476.677
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 35.441 -2.048 -189.557 -109.043
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.264.505 5.005.733 3.028.871 2.095.750
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.264.505 5.005.733 3.028.871 2.095.750
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
5.264.505 5.005.733 3.028.871 2.095.750
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-228.353 0 -149.292 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-228.353 0 -149.292 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
57.088 0 37.323 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-285.441 0 -186.615 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-228.353 0 -149.292 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.036.152 5.005.733 2.879.579 2.095.750
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
5.036.152 5.005.733 2.879.579 2.095.750
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073344
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