***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.701.830 134.585 -1.128.694 2.991.551 7.699.272 7.699.272Transferler2.991.551 -2.991.551Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)5.005.733 5.005.733 5.005.733Dönem Sonu Bakiyeler14 5.701.830 134.585 1.862.857 5.005.733 12.705.005 12.705.005Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.001.830 56.376 134.585 1.562.857 8.925.633 16.681.281 16.681.281Transferler8.925.633 -8.925.633Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-228.353 5.264.505 5.036.152 5.036.152Sermaye Arttırımı1.498.170 -1.498.170Dönem Sonu Bakiyeler16 7.500.000 -171.977 134.585 8.990.320 5.264.505 21.717.433 21.717.433Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.152.326 4.306.362Dönem Karı (Zararı)5.264.504 5.005.733Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)5.264.504 5.005.733Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.191.035 -1.305.173Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12,13 147.981 73.918Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler14 575.490 -14.259Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 575.490 -14.259Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler20,21 -298.432 -73.133Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-298.432 -73.133Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-3.774.585 -3.145.840Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler20,21 -2.510.455 -1.073.081Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler20,21 -1.264.130 -2.072.759Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 1.158.511 1.854.141Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-410.482 611.327Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 1.446.566 -152.709İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-528.062 678.103İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.974.628 -830.812Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7,9 -251.900 -1.406.158İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7,9 -251.900 -1.406.158Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerTicari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-158.844 2.452.845İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)108.574 2.457.341İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-267.418 -4.496Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.379.704 -282.651İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.379.704 -282.651İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-66.600 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.662.987 4.311.887Alınan Faiz305.126 79.827Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -7.678 -83.798Vergi İadeleri (Ödemeleri)-808.109 -1.554YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.048.218 -5.217.605Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-937.165 -5.153.522Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -104.361 -64.083Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -104.361 -64.083Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerDiğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-6.692FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit GirişleriBorç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.104.108 -911.243NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.104.108 -911.243DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ42.405 1.045.409DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.146.513 134.166Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.146.513 42.405Finansal Yatırımlar5 21.109.192 16.397.442Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar5 21.109.192 16.397.442Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar5 21.109.192 16.397.442Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar6 1.928.961 3.375.527İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,24 1.537.702 1.009.640İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 391.259 2.365.887Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar9 585 4.909İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 585 4.909Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarPeşin Ödenmiş Giderler7 354.323 98.099İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 354.323 98.099Diğer Dönen VarlıklarARA TOPLAM24.539.574 19.918.382TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR24.539.574 19.918.382DURAN VARLIKLARFinansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar10 67.600 1.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 67.600 1.000Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarMaddi Duran Varlıklar11 87.801 59.392Tesis, Makine ve Cihazlar11 87.801 59.392Maddi Olmayan Duran Varlıklar348.266 420.295Diğer Haklar13 279.948 344.551Bilgisayar Yazılımları12 68.318 75.744Peşin Ödenmiş GiderlerErtelenmiş Vergi VarlığıDiğer Duran VarlıklarTOPLAM DURAN VARLIKLAR503.667 480.687TOPLAM VARLIKLAR25.043.241 20.399.069KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli BorçlanmalarUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları74.690 67.473İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları74.690 67.473Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 74.690 67.473İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıDiğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar6 1.202.467 1.361.311İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,24 156.321 47.746İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 1.046.146 1.313.565Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 240.197 139.756Diğer Borçlar80.361 187.753İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 80.361 187.753Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 385.842 1.055.287Kısa Vadeli KarşılıklarDiğer Kısa Vadeli YükümlülüklerARA TOPLAM1.983.557 2.811.580TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.983.557 2.811.580UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar268.913 308.154İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar268.913 308.154Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 268.913 308.154Diğer Finansal YükümlülüklerTicari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer BorçlarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar14 1.007.695 439.882Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 1.007.695 439.882Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 65.643 158.172Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.342.251 906.208TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER81Ödenmiş Sermaye16 7.500.000 6.001.830Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16 -171.977 56.376Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -171.977 56.376Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -171.977 56.376Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 134.585 134.585Yasal Yedekler16 134.585 134.585Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 8.990.320 1.562.857Net Dönem Karı veya Zararı5.264.505 8.925.633TOPLAM ÖZKAYNAKLAR21.717.433 16.681.281TOPLAM KAYNAKLAR25.043.241 20.399.069Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 11.753.912 8.656.618 4.205.614 2.708.986TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)11.753.912 8.656.618 4.205.614 2.708.986BRÜT KAR (ZARAR)11.753.912 8.656.618 4.205.614 2.708.986Genel Yönetim Giderleri18 -9.186.007 -4.921.038 -3.297.366 -1.438.328Pazarlama Giderleri18 -145.168 -85.840 -31.130 -33.903Araştırma ve Geliştirme Giderleri18 -18.259 -8.839 -9.012 -4.413Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 4.638.598 4.041.568 2.475.659 978.075Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -565.581 -822.595 27.805 471.053ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.477.495 6.859.874 3.371.570 2.681.470FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)6.477.495 6.859.874 3.371.570 2.681.470Finansman Giderleri-54.479 -17.318SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.423.016 6.859.874 3.354.252 2.681.470Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.158.511 -1.854.141 -325.381 -585.720Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -1.193.952 -1.852.093 -135.824 -476.677Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 35.441 -2.048 -189.557 -109.043SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.264.505 5.005.733 3.028.871 2.095.750DÖNEM KARI (ZARARI)5.264.505 5.005.733 3.028.871 2.095.750Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları5.264.505 5.005.733 3.028.871 2.095.750Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-228.353 0 -149.292 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-228.353 0 -149.292 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri57.088 0 37.323 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-285.441 0 -186.615 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-228.353 0 -149.292 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.036.152 5.005.733 2.879.579 2.095.750Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları5.036.152 5.005.733 2.879.579 2.095.750http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073344BIST