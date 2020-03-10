***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07/01/2020Açıklama2019 yılı dördüncü dönem Fon Gider bilgileri Bildirimi DüzeltmeGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri155,55 % 0,0002Bağımsız Denetim Ücreti14.995,05 % 0,0185Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri45.662,25 % 0,0563Fon Yönetim Ücreti710.613,52 % 0,8758Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu747,59 % 0,0009Gecelik Ters Repo Komisyonu40.794,65 % 0,0503Vadeli Ters Repo Komisyonu3.079,9 % 0,0038Borsa Para Piyasası Komisyonu2.133,6 % 0,0026Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler39.897,37 % 0,0492TOPLAM GİDERLER858.079,08 % 1,0575DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ81.140.370,61http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825985BIST