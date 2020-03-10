***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
10.03.2020 12:35
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07/01/2020
Açıklama
2019 yılı dördüncü dönem Fon Gider bilgileri Bildirimi Düzeltme
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
155,55 % 0,0002
Bağımsız Denetim Ücreti
14.995,05 % 0,0185
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
45.662,25 % 0,0563
Fon Yönetim Ücreti
710.613,52 % 0,8758
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
747,59 % 0,0009
Gecelik Ters Repo Komisyonu
40.794,65 % 0,0503
Vadeli Ters Repo Komisyonu
3.079,9 % 0,0038
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.133,6 % 0,0026
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
39.897,37 % 0,0492
TOPLAM GİDERLER
858.079,08 % 1,0575
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
81.140.370,61
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825985
BIST
14:53106.031
En Yüksek
|Değişim
|: 2,42%
|| 2.506,63
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.857
En Düşük
105.131
14:536,1241
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0227
|Açılış
|: 6,1220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1602
En Düşük
6,1032
14:536,9684
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -0,0614
|Açılış
|: 6,9320
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9256
14:53327,15
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -4,66
|Açılış
|: 327,15
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,40
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|9,08
|14.305.903
|% 15,67
|
|DOKTA
|25,52
|5.815.374
|% 14,95
|
|DAGHL
|3,27
|3.860.184
|% 14,74
|
|VKING
|2,96
|3.480.154
|% 14,73
|
|GARFA
|4,58
|22.408.467
|% 13,09
|
|OYAYO
|5,62
|803.688
|% -14,98
|
|SANEL
|3,70
|5.595
|% -5,13
|
|TGSAS
|4,43
|2.750.501
|% -3,70
|
|KSTUR
|27,00
|6.642
|% -3,57
|
|SNGYO
|1,13
|203.270
|% -3,42
|
|THYAO
|10,84
|556.766.918
|% 4,43
|
|ASELS
|28,36
|469.569.697
|% 2,16
|
|GARAN
|9,61
|310.043.104
|% 4,68
|
|YKBNK
|2,39
|259.079.161
|% 4,37
|
|EREGL
|8,85
|139.258.796
|% 3,75
|
|YKBNK
|2,39
|259.079.161
|% 4,37
|
|IHLGM
|1,32
|95.965.972
|% 4,76
|
|ODAS
|1,93
|134.193.598
|% 3,21
|
|THYAO
|10,84
|556.766.918
|% 4,43
|
|EKGYO
|1,39
|69.032.792
|% 2,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9462
|7,9861
|% -1,11
|
|Frank
|6,5340
|6,5733
|% -1,17
|
|Riyal
|1,6241
|1,6322
|% -0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.662
|-18,26
|
|Altın Gr.
|327
|327
|-5,03
|
|Cumhuriyet
|2.168
|2.201
|-13,00
|
|Tam
|2.156
|2.210
|-12,73
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|-6,16
|
|Çeyrek
|523
|535
|-3,08
|
|Gümüş.Ons
|17,05
|17,09
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,36
|0,00
|
|B. Petrol
|37,90
|37,90
|3,54
|
Seans Raporu
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15:03XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3452, 76 artarak (% 2.78 ) 127, 591
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15:00GYHOL
Yüzde 10.76 oranında artışla 19.46 lira fiyatla işlem gören hissede 344, 534 adet işlem