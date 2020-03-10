***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
10.03.2020 12:35
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07/01/2020
Açıklama
2019 yılı dördüncü dönem Fon Gider bilgileri Bildirimi Düzeltme
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
155,55 % 0,00009
Bağımsız Denetim Ücreti
7.195,97 % 0,0399
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
20.647,31 % 0,1146
Fon Yönetim Ücreti
361.313,86 % 2,0057
Hisse Senedi Komisyonu
9.406,15 % 0,0522
Tahvil Bono Komisyonu
253,76 % 0,0014
Gecelik Ters Repo Komisyonu
12.308,89 % 0,0683
Vadeli Ters Repo Komisyonu
3.453,22 % 0,0192
Borsa Para Piyasası Komisyonu
854,96 % 0,0047
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
3.274,88 % 0,0182
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
16.348,49 % 0,0908
TOPLAM GİDERLER
435.212,64 % 2,416
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
18.014.018,7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825986
BIST
13:35106.614
En Yüksek
|Değişim
|: 2,98%
|| 3.090,08
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.671
En Düşük
105.131
13:356,1218
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0250
|Açılış
|: 6,1180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1602
En Düşük
6,1032
13:356,9419
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -0,0879
|Açılış
|: 6,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9256
13:35325,70
En Yüksek
|Değişim
|: -1,84%
|| -6,11
|Açılış
|: 325,70
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,40
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|25,52
|5.778.651
|% 14,95
|
|VKING
|2,96
|3.390.336
|% 14,73
|
|CRFSA
|6,56
|24.374.456
|% 12,33
|
|GARFA
|4,54
|18.767.476
|% 12,10
|
|TKNSA
|7,80
|106.450.769
|% 10,64
|
|OYAYO
|5,62
|710.419
|% -14,98
|
|SANEL
|3,70
|3.745
|% -5,13
|
|EMNIS
|2,21
|12.966
|% -4,33
|
|EKIZ
|1,12
|74.149
|% -4,27
|
|TUKAS
|11,50
|607.679
|% -4,17
|
|THYAO
|10,86
|454.148.819
|% 4,62
|
|ASELS
|28,48
|413.909.152
|% 2,59
|
|GARAN
|9,60
|253.887.654
|% 4,58
|
|YKBNK
|2,41
|219.491.815
|% 5,24
|
|EREGL
|8,91
|118.799.417
|% 4,45
|
|YKBNK
|2,41
|219.491.815
|% 5,24
|
|ODAS
|1,93
|106.538.445
|% 3,21
|
|IHLGM
|1,30
|68.505.644
|% 3,17
|
|KARSN
|1,72
|72.701.691
|% 3,61
|
|EKGYO
|1,40
|59.255.736
|% 3,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9573
|7,9972
|% -0,97
|
|Frank
|6,5230
|6,5622
|% -1,34
|
|Riyal
|1,6234
|1,6316
|% -0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.659
|1.659
|-21,42
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-5,97
|
|Cumhuriyet
|2.164
|2.196
|-18,00
|
|Tam
|2.152
|2.205
|-17,65
|
|Yarım
|1.040
|1.067
|-8,54
|
|Çeyrek
|522
|533
|-4,27
|
|Gümüş.Ons
|17,08
|17,10
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,36
|-0,00
|
|B. Petrol
|36,69
|36,69
|2,33
|