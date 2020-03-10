***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07/01/2020Açıklama2019 yılı dördüncü dönem Fon Gider bilgileri Bildirimi DüzeltmeGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri155,55 % 0,00009Bağımsız Denetim Ücreti7.195,97 % 0,0399Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri20.647,31 % 0,1146Fon Yönetim Ücreti361.313,86 % 2,0057Hisse Senedi Komisyonu9.406,15 % 0,0522Tahvil Bono Komisyonu253,76 % 0,0014Gecelik Ters Repo Komisyonu12.308,89 % 0,0683Vadeli Ters Repo Komisyonu3.453,22 % 0,0192Borsa Para Piyasası Komisyonu854,96 % 0,0047Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar Komisyonu3.274,88 % 0,0182Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler16.348,49 % 0,0908TOPLAM GİDERLER435.212,64 % 2,416DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ18.014.018,7http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825986BIST