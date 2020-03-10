***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
10.03.2020 12:35
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07/01/2020
Açıklama
2019 yılı dördüncü dönem Fon Gider bilgileri Bildirimi Düzeltme
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
155,55 % 0,0009
Bağımsız Denetim Ücreti
6.769,56 % 0,041
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
17.362,68 % 0,1051
Fon Yönetim Ücreti
529.662,56 % 3,2067
Hisse Senedi Komisyonu
38.418,15 % 0,2326
Tahvil Bono Komisyonu
0,04 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
18,08 % 0,0001
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
15.990,98 % 0,0968
TOPLAM GİDERLER
608.377,2 % 3,6832
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
16.517.540,19
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825987
BIST
12:49106.377
En Yüksek
|Değişim
|: 2,76%
|| 2.852,57
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.495
En Düşük
105.131
12:496,1111
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0357
|Açılış
|: 6,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1602
En Düşük
6,1097
12:496,9386
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -0,0912
|Açılış
|: 6,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9370
12:49326,50
En Yüksek
|Değişim
|: -1,60%
|| -5,32
|Açılış
|: 326,35
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,55
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|25,52
|5.756.321
|% 14,95
|
|VKING
|2,96
|3.333.930
|% 14,73
|
|GSDDE
|2,43
|922.102
|% 14,08
|
|CRFSA
|6,64
|17.471.467
|% 13,70
|
|RAYSG
|3,57
|6.079.021
|% 12,26
|
|OYAYO
|5,62
|663.143
|% -14,98
|
|EKIZ
|1,10
|5.902
|% -5,98
|
|TGSAS
|4,40
|1.792.792
|% -4,35
|
|EMNIS
|2,21
|6.044
|% -4,33
|
|TUKAS
|11,50
|607.679
|% -4,17
|
|THYAO
|10,82
|394.747.984
|% 4,24
|
|ASELS
|28,40
|367.487.215
|% 2,31
|
|GARAN
|9,58
|240.351.075
|% 4,36
|
|YKBNK
|2,41
|203.993.015
|% 5,24
|
|EREGL
|8,93
|107.859.834
|% 4,69
|
|YKBNK
|2,41
|203.993.015
|% 5,24
|
|ODAS
|1,93
|101.160.139
|% 3,21
|
|IHLGM
|1,31
|64.061.025
|% 3,97
|
|EKGYO
|1,40
|58.265.876
|% 3,70
|
|KARSN
|1,71
|69.903.469
|% 3,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9672
|8,0072
|% -0,85
|
|Frank
|6,5317
|6,5710
|% -1,20
|
|Riyal
|1,6244
|1,6325
|% -0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.660
|1.660
|-20,26
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-5,76
|
|Cumhuriyet
|2.164
|2.196
|-18,00
|
|Tam
|2.152
|2.205
|-17,50
|
|Yarım
|1.040
|1.067
|-8,47
|
|Çeyrek
|522
|533
|-4,23
|
|Gümüş.Ons
|17,08
|17,10
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,00
|
|B. Petrol
|36,57
|36,57
|2,21
|