***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07/01/2020Açıklama2019 yılı dördüncü dönem Fon Gider bilgileri Bildirimi DüzeltmeGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri155,55 % 0,0009Bağımsız Denetim Ücreti6.769,56 % 0,041Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri17.362,68 % 0,1051Fon Yönetim Ücreti529.662,56 % 3,2067Hisse Senedi Komisyonu38.418,15 % 0,2326Tahvil Bono Komisyonu0,04 % 0Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar Komisyonu18,08 % 0,0001Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler15.990,98 % 0,0968TOPLAM GİDERLER608.377,2 % 3,6832DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ16.517.540,19http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825987BIST