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***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

10.03.2020 12:35
GÜNCEL HABERLER



***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07/01/2020
Açıklama

2019 yılı dördüncü dönem Fon Gider bilgileri Bildirimi Düzeltme
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri

Tescil ve İlan Giderleri

Sigorta Giderleri

Noter Ücretleri
155,55 % 0,0009
Bağımsız Denetim Ücreti
6.769,56 % 0,041
Alınan Kredi Faizleri

Saklama Ücretleri
17.362,68 % 0,1051
Fon Yönetim Ücreti
529.662,56 % 3,2067
Hisse Senedi Komisyonu
38.418,15 % 0,2326
Tahvil Bono Komisyonu
0,04 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu

Vadeli Ters Repo Komisyonu

Borsa Para Piyasası Komisyonu

Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu

Vergiler ve Diğer Harcamalar

Türev Araçlar Komisyonu
18,08 % 0,0001
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları

Diğer Giderler
15.990,98 % 0,0968
TOPLAM GİDERLER
608.377,2 % 3,6832
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
16.517.540,19



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825987


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VKING 2,96 3.333.930 % 14,73  
GSDDE 2,43 922.102 % 14,08  
CRFSA 6,64 17.471.467 % 13,70  
RAYSG 3,57 6.079.021 % 12,26  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9672 8,0072 % -0,85  
Frank 6,5317 6,5710 % -1,20  
Riyal 1,6244 1,6325 % -0,43  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.660 1.660 -20,26  
Altın Gr. 326 326 -5,76  
Cumhuriyet 2.164 2.196 -18,00  
Tam 2.152 2.205 -17,50  
Yarım 1.040 1.067 -8,47  
Çeyrek 522 533 -4,23  
Gümüş.Ons 17,08 17,10 0,08  
Gümüş Gr. 3,36 3,37 0,00  
B. Petrol 36,57 36,57 2,21  
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