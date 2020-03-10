***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
10.03.2020 12:36
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07/01/2020
Açıklama
2019 yılı dördüncü dönem Fon Gider bilgileri Bildirimi Düzeltme
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
155,55 % 0,0145
Bağımsız Denetim Ücreti
5.733,75 % 0,5348
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
1.197,88 % 0,1117
Fon Yönetim Ücreti
15.980,5 % 1,4907
Hisse Senedi Komisyonu
765,15 % 0,0714
Tahvil Bono Komisyonu
71,57 % 0,0067
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
280,5 % 0,0262
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
12.611,35 % 1,1764
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
2.110,08 % 0,1968
TOPLAM GİDERLER
38.905,93 % 3,6291
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.072.044,99
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825988
BIST
13:11106.640
En Yüksek
|Değişim
|: 3,01%
|| 3.115,55
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.648
En Düşük
105.131
13:116,1129
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0339
|Açılış
|: 6,1160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1602
En Düşük
6,1032
13:116,9420
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -0,0878
|Açılış
|: 6,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9256
13:11325,82
En Yüksek
|Değişim
|: -1,81%
|| -6,00
|Açılış
|: 325,82
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,55
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|25,52
|5.757.010
|% 14,95
|
|VKING
|2,96
|3.381.498
|% 14,73
|
|GSDDE
|2,41
|1.942.157
|% 13,15
|
|GARFA
|4,56
|18.404.335
|% 12,59
|
|CRFSA
|6,56
|21.293.947
|% 12,33
|
|OYAYO
|5,62
|704.152
|% -14,98
|
|SANEL
|3,70
|3.745
|% -5,13
|
|EMNIS
|2,21
|12.966
|% -4,33
|
|EKIZ
|1,12
|74.149
|% -4,27
|
|TUKAS
|11,50
|607.679
|% -4,17
|
|THYAO
|10,82
|407.910.752
|% 4,24
|
|ASELS
|28,42
|374.830.323
|% 2,38
|
|GARAN
|9,58
|245.806.074
|% 4,36
|
|YKBNK
|2,41
|211.276.083
|% 5,24
|
|EREGL
|8,93
|111.893.812
|% 4,69
|
|YKBNK
|2,41
|211.276.083
|% 5,24
|
|ODAS
|1,93
|103.978.602
|% 3,21
|
|IHLGM
|1,30
|65.414.926
|% 3,17
|
|EKGYO
|1,40
|58.702.081
|% 3,70
|
|KARSN
|1,71
|71.319.818
|% 3,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9479
|7,9878
|% -1,09
|
|Frank
|6,5197
|6,5590
|% -1,38
|
|Riyal
|1,6217
|1,6299
|% -0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.659
|1.659
|-21,42
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-5,97
|
|Cumhuriyet
|2.164
|2.196
|-18,00
|
|Tam
|2.152
|2.205
|-17,65
|
|Yarım
|1.040
|1.067
|-8,54
|
|Çeyrek
|522
|533
|-4,27
|
|Gümüş.Ons
|17,08
|17,10
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,36
|-0,00
|
|B. Petrol
|36,69
|36,69
|2,33
|