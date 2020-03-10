***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07/01/2020Açıklama2019 yılı dördüncü dönem Fon Gider bilgileri Bildirimi DüzeltmeGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri155,55 % 0,0145Bağımsız Denetim Ücreti5.733,75 % 0,5348Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri1.197,88 % 0,1117Fon Yönetim Ücreti15.980,5 % 1,4907Hisse Senedi Komisyonu765,15 % 0,0714Tahvil Bono Komisyonu71,57 % 0,0067Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu280,5 % 0,0262Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar Komisyonu12.611,35 % 1,1764Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler2.110,08 % 0,1968TOPLAM GİDERLER38.905,93 % 3,6291DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.072.044,99http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825988BIST