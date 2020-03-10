***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
10.03.2020 12:36
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07/01/2020
Açıklama
2019 yılı dördüncü dönem Fon Gider bilgileri Bildirimi Düzeltme
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
155,55 % 0,0103
Bağımsız Denetim Ücreti
5.009,5 % 0,3328
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
1.273,18 % 0,0846
Fon Yönetim Ücreti
22.654,8 % 1,5051
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
12.869,72 % 0,855
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
4.486,48 % 0,29814
TOPLAM GİDERLER
46.448,83 % 3,0858
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.505.225,3
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825989
BIST
14:38106.293
En Yüksek
|Değişim
|: 2,67%
|| 2.769,13
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.857
En Düşük
105.131
14:386,1161
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0307
|Açılış
|: 6,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1602
En Düşük
6,1032
14:386,9516
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -0,0782
|Açılış
|: 6,9390
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9256
14:38327,16
En Yüksek
|Değişim
|: -1,40%
|| -4,65
|Açılış
|: 327,16
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,40
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|9,22
|12.529.489
|% 17,45
|
|DOKTA
|25,52
|5.801.849
|% 14,95
|
|VKING
|2,96
|3.439.434
|% 14,73
|
|DGATE
|8,09
|40.901.397
|% 12,36
|
|DESPC
|5,50
|24.966.392
|% 12,24
|
|OYAYO
|5,62
|767.681
|% -14,98
|
|SANEL
|3,70
|5.595
|% -5,13
|
|KSTUR
|27,00
|6.642
|% -3,57
|
|NIBAS
|6,40
|18.515
|% -3,32
|
|BURCE
|6,51
|1.197.910
|% -3,27
|
|THYAO
|10,85
|542.835.796
|% 4,53
|
|ASELS
|28,40
|459.807.991
|% 2,31
|
|GARAN
|9,59
|299.219.795
|% 4,47
|
|YKBNK
|2,40
|252.817.601
|% 4,80
|
|EREGL
|8,88
|134.569.910
|% 4,10
|
|YKBNK
|2,40
|252.817.601
|% 4,80
|
|IHLGM
|1,31
|91.902.548
|% 3,97
|
|ODAS
|1,94
|132.671.013
|% 3,74
|
|THYAO
|10,85
|542.835.796
|% 4,53
|
|EKGYO
|1,40
|65.092.743
|% 3,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9549
|7,9948
|% -1,00
|
|Frank
|6,5396
|6,5790
|% -1,08
|
|Riyal
|1,6257
|1,6339
|% -0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.661
|1.661
|-19,54
|
|Altın Gr.
|327
|327
|-4,41
|
|Cumhuriyet
|2.168
|2.201
|-13,00
|
|Tam
|2.161
|2.214
|-8,43
|
|Yarım
|1.044
|1.071
|-4,08
|
|Çeyrek
|524
|536
|-2,04
|
|Gümüş.Ons
|17,08
|17,12
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,00
|
|B. Petrol
|37,20
|37,20
|2,84
|
Seans Raporu
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14:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3542, 72 artarak (% 2.85 ) 127, 681
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14:47HATEK
Yüzde 17.71 oranında artışla 9.24 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 415, 534 adet işlem
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14:46CRFSA
Yüzde 8.39 oranında artışla 6.33 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 407, 544 adet işlem