***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07/01/2020Açıklama2019 yılı dördüncü dönem Fon Gider bilgileri Bildirimi DüzeltmeGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri155,55 % 0,0103Bağımsız Denetim Ücreti5.009,5 % 0,3328Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri1.273,18 % 0,0846Fon Yönetim Ücreti22.654,8 % 1,5051Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar Komisyonu12.869,72 % 0,855Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler4.486,48 % 0,29814TOPLAM GİDERLER46.448,83 % 3,0858DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.505.225,3http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825989BIST