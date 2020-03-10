***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07/01/2020Açıklama2019 yılı dördüncü dönem Fon Gider bilgileri Bildirimi DüzeltmeGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri155,55 % 0,0018Bağımsız Denetim Ücreti5.980,07 % 0,0681Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri8.042,73 % 0,0916Fon Yönetim Ücreti109.711,12 % 1,2499Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu2.213,64 % 0,0252Gecelik Ters Repo Komisyonu1.470,69 % 0,0158Vadeli Ters Repo Komisyonu505,54 % 0,0058Borsa Para Piyasası Komisyonu1.083,14 % 0,0123Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler8.109,05 % 0,0924TOPLAM GİDERLER137.271,13 % 1,5639DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ8.777.325,61http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825990BIST