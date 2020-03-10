***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
10.03.2020 12:36
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07/01/2020
Açıklama
2019 yılı dördüncü dönem Fon Gider bilgileri Bildirimi Düzeltme
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
155,55 % 0,0018
Bağımsız Denetim Ücreti
5.980,07 % 0,0681
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
8.042,73 % 0,0916
Fon Yönetim Ücreti
109.711,12 % 1,2499
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
2.213,64 % 0,0252
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.470,69 % 0,0158
Vadeli Ters Repo Komisyonu
505,54 % 0,0058
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.083,14 % 0,0123
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
8.109,05 % 0,0924
TOPLAM GİDERLER
137.271,13 % 1,5639
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
8.777.325,61
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825990
BIST
13:57106.796
En Yüksek
|Değişim
|: 3,16%
|| 3.272,06
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.857
En Düşük
105.131
13:576,1213
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0255
|Açılış
|: 6,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1602
En Düşük
6,1032
13:576,9520
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -0,0778
|Açılış
|: 6,9320
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9256
13:57326,77
En Yüksek
|Değişim
|: -1,52%
|| -5,04
|Açılış
|: 326,77
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,40
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|25,52
|5.796.515
|% 14,95
|
|VKING
|2,96
|3.425.217
|% 14,73
|
|DOBUR
|4,23
|4.741.802
|% 12,80
|
|CRFSA
|6,56
|25.141.878
|% 12,33
|
|HATEK
|8,80
|6.235.981
|% 12,10
|
|OYAYO
|5,62
|735.394
|% -14,98
|
|SANEL
|3,70
|3.745
|% -5,13
|
|EMNIS
|2,21
|12.966
|% -4,33
|
|EKIZ
|1,12
|74.149
|% -4,27
|
|KSTUR
|27,00
|6.642
|% -3,57
|
|THYAO
|10,92
|496.930.769
|% 5,20
|
|ASELS
|28,54
|429.365.033
|% 2,81
|
|GARAN
|9,65
|277.211.275
|% 5,12
|
|YKBNK
|2,41
|223.841.645
|% 5,24
|
|EREGL
|8,92
|124.168.941
|% 4,57
|
|YKBNK
|2,41
|223.841.645
|% 5,24
|
|ODAS
|1,94
|110.015.808
|% 3,74
|
|IHLGM
|1,31
|69.578.225
|% 3,97
|
|THYAO
|10,92
|496.930.769
|% 5,20
|
|KARSN
|1,72
|74.839.829
|% 3,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9606
|8,0005
|% -0,93
|
|Frank
|6,5223
|6,5616
|% -1,35
|
|Riyal
|1,6255
|1,6337
|% -0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.660
|1.660
|-20,71
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-6,11
|
|Cumhuriyet
|2.162
|2.194
|-20,00
|
|Tam
|2.149
|2.202
|-20,72
|
|Yarım
|1.038
|1.065
|-10,02
|
|Çeyrek
|521
|533
|-5,01
|
|Gümüş.Ons
|17,08
|17,11
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|-0,00
|
|B. Petrol
|37,22
|37,22
|2,86
|