***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07/01/2020Açıklama2019 yılı dördüncü dönem Fon Gider bilgileri Bildirimi DüzeltmeGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri155,55 % 0,0002Bağımsız Denetim Ücreti15.690,82 % 0,0222Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri76.357,19 % 0,108Fon Yönetim Ücreti1.299.908,75 % 1,8381Hisse Senedi Komisyonu149.318,48 % 0,2111Tahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler23.636,39 % 0,0334TOPLAM GİDERLER1.565.066,78 % 2,2131DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ70.719.555,79http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825991BIST