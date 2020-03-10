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***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

10.03.2020 12:36
GÜNCEL HABERLER



***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07/01/2020
Açıklama

2019 yılı dördüncü dönem Fon Gider bilgileri Bildirimi Düzeltme
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri

Tescil ve İlan Giderleri

Sigorta Giderleri

Noter Ücretleri
155,55 % 0,0002
Bağımsız Denetim Ücreti
15.690,82 % 0,0222
Alınan Kredi Faizleri

Saklama Ücretleri
76.357,19 % 0,108
Fon Yönetim Ücreti
1.299.908,75 % 1,8381
Hisse Senedi Komisyonu
149.318,48 % 0,2111
Tahvil Bono Komisyonu

Gecelik Ters Repo Komisyonu

Vadeli Ters Repo Komisyonu

Borsa Para Piyasası Komisyonu

Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu

Vergiler ve Diğer Harcamalar

Türev Araçlar Komisyonu
0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları

Diğer Giderler
23.636,39 % 0,0334
TOPLAM GİDERLER
1.565.066,78 % 2,2131
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
70.719.555,79



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825991


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VKING 2,96 3.424.921 % 14,73  
CRFSA 6,56 25.087.845 % 12,33  
HATEK 8,80 6.235.981 % 12,10  
GARFA 4,52 19.712.219 % 11,60  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9537 7,9936 % -1,02  
Frank 6,5130 6,5522 % -1,49  
Riyal 1,6247 1,6328 % -0,41  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.661 1.662 -18,92  
Altın Gr. 327 327 -5,04  
Cumhuriyet 2.162 2.194 -20,00  
Tam 2.156 2.210 -13,21  
Yarım 1.042 1.069 -6,39  
Çeyrek 523 534 -3,19  
Gümüş.Ons 17,08 17,10 0,08  
Gümüş Gr. 3,36 3,37 0,01  
B. Petrol 37,46 37,46 3,10  
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