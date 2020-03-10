***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07/01/2020Açıklama2019 yılı dördüncü dönem Fon Gider bilgileri Bildirimi DüzeltmeGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri155,55 % 0,0002Bağımsız Denetim Ücreti19.409,47 % 0,02Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri98.947,98 % 0,1021Fon Yönetim Ücreti789.371,17 % 0,8149Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu2.995,46 % 0,0031Gecelik Ters Repo Komisyonu102.711,24 % 0,106Vadeli Ters Repo Komisyonu20.325,2 % 0,021Borsa Para Piyasası Komisyonu25.374,19 % 0,0262Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler43.611,56 % 0,045TOPLAM GİDERLER1.102.901,42 % 1,1385DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ96.870.862,01http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825992BIST