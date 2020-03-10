***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
10.03.2020 12:36
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07/01/2020
Açıklama
2019 yılı dördüncü dönem Fon Gider bilgileri Bildirimi Düzeltme
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
155,55 % 0,0002
Bağımsız Denetim Ücreti
19.409,47 % 0,02
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
98.947,98 % 0,1021
Fon Yönetim Ücreti
789.371,17 % 0,8149
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
2.995,46 % 0,0031
Gecelik Ters Repo Komisyonu
102.711,24 % 0,106
Vadeli Ters Repo Komisyonu
20.325,2 % 0,021
Borsa Para Piyasası Komisyonu
25.374,19 % 0,0262
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
43.611,56 % 0,045
TOPLAM GİDERLER
1.102.901,42 % 1,1385
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
96.870.862,01
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825992
BIST
13:53106.793
En Yüksek
|Değişim
|: 3,16%
|| 3.269,12
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.857
En Düşük
105.131
13:536,1237
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0231
|Açılış
|: 6,1240
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1602
En Düşük
6,1032
13:536,9574
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -0,0724
|Açılış
|: 6,9270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9256
13:53326,63
En Yüksek
|Değişim
|: -1,56%
|| -5,19
|Açılış
|: 326,63
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,40
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|25,52
|5.796.515
|% 14,95
|
|VKING
|2,96
|3.424.921
|% 14,73
|
|CRFSA
|6,56
|25.087.845
|% 12,33
|
|HATEK
|8,80
|6.235.981
|% 12,10
|
|GARFA
|4,52
|19.712.219
|% 11,60
|
|OYAYO
|5,62
|735.394
|% -14,98
|
|SANEL
|3,70
|3.745
|% -5,13
|
|EMNIS
|2,21
|12.966
|% -4,33
|
|EKIZ
|1,12
|74.149
|% -4,27
|
|KSTUR
|27,00
|6.642
|% -3,57
|
|THYAO
|10,92
|490.396.370
|% 5,20
|
|ASELS
|28,54
|428.457.606
|% 2,81
|
|GARAN
|9,65
|276.693.248
|% 5,12
|
|YKBNK
|2,41
|223.411.894
|% 5,24
|
|EREGL
|8,93
|123.777.470
|% 4,69
|
|YKBNK
|2,41
|223.411.894
|% 5,24
|
|ODAS
|1,93
|109.641.165
|% 3,21
|
|IHLGM
|1,31
|69.537.440
|% 3,97
|
|THYAO
|10,92
|490.396.370
|% 5,20
|
|KARSN
|1,71
|74.824.355
|% 3,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9537
|7,9936
|% -1,02
|
|Frank
|6,5130
|6,5522
|% -1,49
|
|Riyal
|1,6247
|1,6328
|% -0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.663
|-17,48
|
|Altın Gr.
|326
|327
|-5,29
|
|Cumhuriyet
|2.162
|2.194
|-20,00
|
|Tam
|2.155
|2.209
|-14,04
|
|Yarım
|1.042
|1.068
|-6,79
|
|Çeyrek
|522
|534
|-3,40
|
|Gümüş.Ons
|17,10
|17,12
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,00
|
|B. Petrol
|37,47
|37,47
|3,11
|