***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
10.03.2020 12:36
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07/01/2020
Açıklama
2019 yılı dördüncü dönem Fon Gider bilgileri Bildirimi Düzeltme
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
155,17 % 0,0004
Bağımsız Denetim Ücreti
5.848,29 % 0,0169
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
7.866,27 % 0,02227
Fon Yönetim Ücreti
35.967,47 % 0,1038
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
392,07 % 0,0011
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
34.080,17 % 0,0984
TOPLAM GİDERLER
84.309,42 % 0,2434
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
4.762.676,18
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825993
BIST
14:21106.252
En Yüksek
|Değişim
|: 2,64%
|| 2.728,03
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.857
En Düşük
105.131
14:216,1211
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0257
|Açılış
|: 6,1280
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1602
En Düşük
6,1032
14:216,9544
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -0,0754
|Açılış
|: 6,9380
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9256
14:21327,54
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -4,28
|Açılış
|: 327,57
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,40
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|9,06
|8.626.255
|% 15,41
|
|DOKTA
|25,52
|5.798.455
|% 14,95
|
|VKING
|2,96
|3.428.129
|% 14,73
|
|GARFA
|4,54
|20.226.862
|% 12,10
|
|CRFSA
|6,50
|26.297.605
|% 11,30
|
|OYAYO
|5,62
|750.242
|% -14,98
|
|SANEL
|3,70
|5.595
|% -5,13
|
|KSTUR
|27,00
|6.642
|% -3,57
|
|BURCE
|6,50
|1.161.265
|% -3,42
|
|NIBAS
|6,40
|18.515
|% -3,32
|
|THYAO
|10,89
|515.469.005
|% 4,91
|
|GARAN
|9,63
|286.705.340
|% 4,90
|
|YKBNK
|2,41
|236.285.449
|% 5,24
|
|EREGL
|8,89
|129.547.528
|% 4,22
|
|ODAS
|1,94
|125.757.691
|% 3,74
|
|YKBNK
|2,41
|236.285.449
|% 5,24
|
|ODAS
|1,94
|125.757.691
|% 3,74
|
|IHLGM
|1,32
|82.210.437
|% 4,76
|
|THYAO
|10,89
|515.469.005
|% 4,91
|
|KARSN
|1,71
|76.432.754
|% 3,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9515
|7,9914
|% -1,04
|
|Frank
|6,5366
|6,5759
|% -1,13
|
|Riyal
|1,6260
|1,6342
|% -0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.663
|-17,88
|
|Altın Gr.
|327
|327
|-4,58
|
|Cumhuriyet
|2.168
|2.201
|-13,00
|
|Tam
|2.159
|2.212
|-10,41
|
|Yarım
|1.043
|1.070
|-5,03
|
|Çeyrek
|523
|535
|-2,52
|
|Gümüş.Ons
|17,08
|17,11
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,01
|
|B. Petrol
|37,36
|37,36
|3,00
|