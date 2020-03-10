***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07/01/2020Açıklama2019 yılı dördüncü dönem Fon Gider bilgileri Bildirimi DüzeltmeGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri155,17 % 0,0004Bağımsız Denetim Ücreti5.848,29 % 0,0169Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri7.866,27 % 0,02227Fon Yönetim Ücreti35.967,47 % 0,1038Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar Komisyonu392,07 % 0,0011Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler34.080,17 % 0,0984TOPLAM GİDERLER84.309,42 % 0,2434DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.762.676,18http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825993BIST