***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07/01/2020Açıklama2019 yılı dördüncü dönem Fon Gider bilgileri Bildirimi DüzeltmeGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri155,15 % 0,0004Bağımsız Denetim Ücreti9.923,82 % 0,0285Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri27.587,15 % 0,0796Fon Yönetim Ücreti424.526,25 % 1,2254Hisse Senedi Komisyonu5.405,65 % 0,0156Tahvil Bono Komisyonu31,66 % 0,0001Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu6.462,85 % 0,0187Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler1.522.161,66 % 4,3939TOPLAM GİDERLER1.996.254,19 % 5,7624DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ34.642.896,53http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825994BIST