***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
10.03.2020 12:36
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07/01/2020
Açıklama
2019 yılı dördüncü dönem Fon Gider bilgileri Bildirimi Düzeltme
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
370,61 % 0,0011
Bağımsız Denetim Ücreti
4.715,9 % 0,0136
Alınan Kredi Faizleri
0
Saklama Ücretleri
2.794,84 % 0,0081
Fon Yönetim Ücreti
58.985,45 % 0,1703
Hisse Senedi Komisyonu
6.840,76 % 0,0197
Tahvil Bono Komisyonu
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
12.675,28 % 0,0366
TOPLAM GİDERLER
86.382,84 % 0,2494
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
4.698.098,28
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825995
BIST
12:44106.390
En Yüksek
|Değişim
|: 2,77%
|| 2.866,07
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.495
En Düşük
105.131
12:446,1139
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0329
|Açılış
|: 6,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1602
En Düşük
6,1099
12:446,9414
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -0,0884
|Açılış
|: 6,9310
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9370
12:44326,15
En Yüksek
|Değişim
|: -1,71%
|| -5,66
|Açılış
|: 326,05
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,55
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|25,52
|5.756.117
|% 14,95
|
|VKING
|2,96
|3.328.481
|% 14,73
|
|GARFA
|4,56
|17.642.743
|% 12,59
|
|CRFSA
|6,53
|15.262.568
|% 11,82
|
|RAYSG
|3,54
|6.062.252
|% 11,32
|
|OYAYO
|5,62
|652.471
|% -14,98
|
|EKIZ
|1,10
|5.902
|% -5,98
|
|TDGYO
|1,86
|1.437.262
|% -4,62
|
|EMNIS
|2,21
|6.044
|% -4,33
|
|TUKAS
|11,50
|607.679
|% -4,17
|
|THYAO
|10,82
|393.745.994
|% 4,24
|
|ASELS
|28,42
|363.247.609
|% 2,38
|
|GARAN
|9,58
|238.002.661
|% 4,36
|
|YKBNK
|2,40
|202.059.719
|% 4,80
|
|EREGL
|8,91
|107.301.525
|% 4,45
|
|YKBNK
|2,40
|202.059.719
|% 4,80
|
|ODAS
|1,92
|101.053.096
|% 2,67
|
|IHLGM
|1,31
|63.833.215
|% 3,97
|
|EKGYO
|1,41
|58.227.490
|% 4,44
|
|KARSN
|1,72
|69.776.948
|% 3,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9687
|8,0087
|% -0,83
|
|Frank
|6,5299
|6,5692
|% -1,23
|
|Riyal
|1,6242
|1,6323
|% -0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.660
|1.660
|-20,65
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-5,76
|
|Cumhuriyet
|2.164
|2.196
|-18,00
|
|Tam
|2.152
|2.205
|-17,50
|
|Yarım
|1.040
|1.067
|-8,47
|
|Çeyrek
|522
|533
|-4,23
|
|Gümüş.Ons
|17,07
|17,10
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,36
|0,00
|
|B. Petrol
|36,50
|36,50
|2,14
|