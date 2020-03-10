***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07/01/2020Açıklama2019 yılı dördüncü dönem Fon Gider bilgileri Bildirimi DüzeltmeGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri370,61 % 0,0011Bağımsız Denetim Ücreti4.715,9 % 0,0136Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri2.794,84 % 0,0081Fon Yönetim Ücreti58.985,45 % 0,1703Hisse Senedi Komisyonu6.840,76 % 0,0197Tahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler12.675,28 % 0,0366TOPLAM GİDERLER86.382,84 % 0,2494DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.698.098,28http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825995BIST