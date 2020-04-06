***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,0004Bağımsız Denetim Ücreti1.379,84 % 0,0048Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri10.672,46 % 0,0375Fon Yönetim Ücreti140.130,57 % 0,4919Hisse Senedi Komisyonu9.774,19 % 0,0343Tahvil Bono Komisyonu205,91 % 0,0007Gecelik Ters Repo Komisyonu4.909,8 % 0,0172Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu5.720,11 % 0,0201Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.801,43 % 0,0169TOPLAM GİDERLER177.700,85 % 0,6238DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ28.487.728,74http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835384BIST