***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00008134Bağımsız Denetim Ücreti3.411,08 % 0,00260429Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri26.614,34 % 0,02031948Fon Yönetim Ücreti322.269,74 % 0,24604603Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu543,29 % 0,00041479Gecelik Ters Repo Komisyonu30.928,8 % 0,02361348Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.842,42 % 0,00980491TOPLAM GİDERLER396.716,21 % 0,30288431DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ130.979.450,99 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835385BIST