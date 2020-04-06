***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00041604Bağımsız Denetim Ücreti1.476,86 % 0,00576717Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri10.616,88 % 0,04145916Fon Yönetim Ücreti186.244,36 % 0,72728855Hisse Senedi Komisyonu25.939,87 % 0,10129579Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.658,37 % 0,010381TOPLAM GİDERLER227.042,88 % 0,88660771DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ25.608.042,48 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835386BIST