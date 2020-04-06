***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00077801Bağımsız Denetim Ücreti1.143,45 % 0,00835001Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri4.143,1 % 0,03025487Fon Yönetim Ücreti50.682,45 % 0,37010709Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu26.967,37 % 0,19692842Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.836,06 % 0,01340777TOPLAM GİDERLER84.878,97 % 0,61982617DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ13.693.995,93 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835388BIST