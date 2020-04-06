***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00176448Bağımsız Denetim Ücreti1.054,13 % 0,0174581Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.029,52 % 0,03361215Fon Yönetim Ücreti18.613,62 % 0,30827177Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu354,99 % 0,00587921Gecelik Ters Repo Komisyonu8,4 % 0,00013912Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.338,66 % 0,02217038TOPLAM GİDERLER23.505,86 % 0,3892952DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ6.038.055,39 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835389BIST