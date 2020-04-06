***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00008853Bağımsız Denetim Ücreti3.951,31 % 0,00328326Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri51.054,53 % 0,04242276Fon Yönetim Ücreti282.971,34 % 0,2351295Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu443,05 % 0,00036814Gecelik Ters Repo Komisyonu42.453,6 % 0,03527599Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.639,87 % 0,00967192TOPLAM GİDERLER392.620,24 % 0,3262401DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ120.347.019,2 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835391BIST