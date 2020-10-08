***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri106,54 % 0,0001Bağımsız Denetim Ücreti15.310,2 % 0,0094Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri117.996,99 % 0,0723Fon Yönetim Ücreti1.226.479,86 % 0,752Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu822,5 % 0,005Gecelik Ters Repo Komisyonu187.189,8 % 0,1148Vadeli Ters Repo Komisyonu11.587,8 % 0,0071Borsa Para Piyasası Komisyonu525,01 % 0,0003Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler126.461,62 % 0,0775TOPLAM GİDERLER1.686.480,32 % 1,0341DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ163.093.491,03http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879975BIST