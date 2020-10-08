***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri106,54 % 0,0003Bağımsız Denetim Ücreti6.109,6 % 0,0153Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri41.946,99 % 0,1049Fon Yönetim Ücreti598.172,56 % 1,4964Hisse Senedi Komisyonu24.495,83 % 0,0613Tahvil Bono Komisyonu1.107,28 % 0,0028Gecelik Ters Repo Komisyonu17.787 % 0,0445Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar Komisyonu66.058,9 % 0,1653Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler17.762,76 % 0,0444TOPLAM GİDERLER773.547,46 % 1,9352DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ39.972.773,73http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879976BIST