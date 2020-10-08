***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri106,54 % 0,0004Bağımsız Denetim Ücreti5.654,32 % 0,0189Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri32.260,03 % 0,1076Fon Yönetim Ücreti660.315,18 % 2,2029Hisse Senedi Komisyonu73.707,4 % 0,2459Tahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu16,74 % 0,0001Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler21.954,38 % 0,0732TOPLAM GİDERLER794.014,59 % 2,6489DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ29.974.988,91http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879977BIST