***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri106,54 % 0,0004Bağımsız Denetim Ücreti5.151 % 0,0199Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri27.716,93 % 0,1072Fon Yönetim Ücreti291.529 % 1,1278Hisse Senedi Komisyonu36.158,65 % 0,1399Tahvil Bono Komisyonu441,17 % 0,0017Gecelik Ters Repo Komisyonu5.716,2 % 0,0221Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar Komisyonu148.002,57 % 0,5726Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler7.509,38 % 0,0291TOPLAM GİDERLER522.331,44 % 2,0207DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ25.849.328,19http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879978BIST