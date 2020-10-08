***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri106,54 % 0,0002Bağımsız Denetim Ücreti6.938,76 % 0,0151Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri45.504,56 % 0,0992Fon Yönetim Ücreti516.547,95 % 1,1265Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu146,42 % 0,0003Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar Komisyonu237.344,92 % 0,5176Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler13.118,12 % 0,0286TOPLAM GİDERLER819.707,27 % 1,7876DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ45.856.165,32http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879979BIST