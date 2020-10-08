***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2020 16:07
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
106,54 % 0,0002
Bağımsız Denetim Ücreti
6.938,76 % 0,0151
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
45.504,56 % 0,0992
Fon Yönetim Ücreti
516.547,95 % 1,1265
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
146,42 % 0,0003
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
237.344,92 % 0,5176
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
13.118,12 % 0,0286
TOPLAM GİDERLER
819.707,27 % 1,7876
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
45.856.165,32
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879979
BIST
15:591.151
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,88
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.145
15:597,9396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0578
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9421
En Düşük
7,8628
15:599,3312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0548
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
15:59484,23
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 5,67
|Açılış
|: 484,26
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
484,55
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler15:59
|IDGYO
|8,03
|2.031.789
|% 10,00
|
|DYOBY
|13,20
|249.777.270
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,05
|18.932.684
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|3.061.749
|% 10,00
|
|UTPYA
|18,37
|10.469.300
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|645.385
|% -10,00
|
|TLMAN
|29,34
|4.371.266
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|1.405.905
|% -10,00
|
|MRSHL
|344,40
|2.455.613
|% -9,96
|
|TUCLK
|8,26
|24.627.364
|% -9,92
|
|PETKM
|4,49
|1.089.298.282
|% 2,05
|
|SISE
|6,73
|985.337.891
|% 0,60
|
|ASELS
|18,14
|897.500.770
|% -2,26
|
|TUPRS
|82,05
|844.213.640
|% 2,24
|
|TKNSA
|9,33
|589.243.756
|% -4,21
|
|PETKM
|4,49
|1.089.298.282
|% 2,05
|
|IHLAS
|1,15
|236.384.648
|% 6,48
|
|YYAPI
|1,27
|232.804.055
|% 1,60
|
|SKBNK
|1,68
|283.478.834
|% 0,00
|
|YGYO
|1,15
|194.484.199
|% 4,55
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9354
|7,9396
|% 0,73
|
|Euro
|9,3214
|9,3312
|% 0,59
|
|Sterlin
|10,2137
|10,2649
|% 0,57
|
|Frank
|8,6057
|8,6576
|% 0,52
|
|Riyal
|2,1084
|2,1190
|% 0,61
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.898
|10,36
|
|Altın Gr.
|483
|484
|4,98
|
|Cumhuriyet
|3.197
|3.245
|43,00
|
|Tam
|3.184
|3.263
|42,77
|
|Yarım
|1.539
|1.578
|20,68
|
|Çeyrek
|772
|789
|10,34
|
|Gümüş.Ons
|24,04
|24,07
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,09
|
|B. Petrol
|42,89
|42,89
|0,90
|
Seans Raporu
15:59
daha fazla
-
16:09PRKAB
Yüzde -6.94 oranında düşüşle 13.54 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 173, 562 adet işlem
-
16:07XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 22 kaybederek (% -0.10 ) 1, 281
-
16:07XU100
Endeks 1, 152 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 03 altında . İşlem hacmi 13, 854.00 milyon TL de
-
16:06INVEO
Yüzde -3.48 oranında düşüşle 33.86 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 695, 624 adet işlem
-
16:05PEKGY
Yüzde -3.68 oranında düşüşle 2.62 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 444, 748 adet işlem