***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri106,54 % 0,002Bağımsız Denetim Ücreti4.105,96 % 0,0764Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri4.573,39 % 0,0851Fon Yönetim Ücreti50.644,66 % 0,942Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu974,78 % 0,0181Gecelik Ters Repo Komisyonu33,6 % 0,0006Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler8.641,38 % 0,1607TOPLAM GİDERLER69.080,31 % 1,2849DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ5.376.454,38http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879980BIST