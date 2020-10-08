***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2020 16:07
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
106,54 % 0,002
Bağımsız Denetim Ücreti
4.105,96 % 0,0764
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
4.573,39 % 0,0851
Fon Yönetim Ücreti
50.644,66 % 0,942
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
974,78 % 0,0181
Gecelik Ters Repo Komisyonu
33,6 % 0,0006
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
8.641,38 % 0,1607
TOPLAM GİDERLER
69.080,31 % 1,2849
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
5.376.454,38
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879980
BIST
15:591.151
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,88
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.145
15:597,9393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0575
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9421
En Düşük
7,8628
15:599,3275
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0511
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
15:59484,26
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 5,70
|Açılış
|: 484,26
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
484,55
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler15:59
|VANGD
|11,11
|3.061.727
|% 10,00
|
|DYOBY
|13,20
|249.733.366
|% 10,00
|
|UTPYA
|18,37
|10.468.382
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,05
|18.929.417
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|2.031.748
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|643.184
|% -10,00
|
|TLMAN
|29,34
|4.371.266
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|1.405.905
|% -10,00
|
|MRSHL
|344,40
|2.455.613
|% -9,96
|
|TUCLK
|8,26
|24.596.727
|% -9,92
|
|PETKM
|4,48
|1.087.703.120
|% 1,82
|
|SISE
|6,75
|982.086.688
|% 0,90
|
|ASELS
|18,18
|891.362.732
|% -2,05
|
|TUPRS
|82,00
|813.912.188
|% 2,18
|
|TKNSA
|9,35
|588.643.238
|% -4,00
|
|PETKM
|4,48
|1.087.703.120
|% 1,82
|
|IHLAS
|1,15
|236.296.806
|% 6,48
|
|YYAPI
|1,28
|232.314.630
|% 2,40
|
|SKBNK
|1,69
|283.277.104
|% 0,60
|
|YGYO
|1,14
|194.241.953
|% 3,64
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9336
|7,9393
|% 0,73
|
|Euro
|9,3195
|9,3275
|% 0,55
|
|Sterlin
|10,2172
|10,2684
|% 0,61
|
|Frank
|8,6088
|8,6607
|% 0,55
|
|Riyal
|2,1091
|2,1197
|% 0,65
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|9,62
|
|Altın Gr.
|484
|484
|5,70
|
|Cumhuriyet
|3.201
|3.250
|48,00
|
|Tam
|3.187
|3.266
|45,81
|
|Yarım
|1.540
|1.580
|22,16
|
|Çeyrek
|773
|790
|11,08
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,03
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|0,11
|
|B. Petrol
|42,98
|42,98
|0,99
|
Seans Raporu
15:59
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