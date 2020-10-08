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***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.10.2020 16:07
GÜNCEL HABERLER



***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri

Tescil ve İlan Giderleri

Sigorta Giderleri

Noter Ücretleri
106,54 % 0,002
Bağımsız Denetim Ücreti
4.105,96 % 0,0764
Alınan Kredi Faizleri

Saklama Ücretleri
4.573,39 % 0,0851
Fon Yönetim Ücreti
50.644,66 % 0,942
Hisse Senedi Komisyonu

Tahvil Bono Komisyonu
974,78 % 0,0181
Gecelik Ters Repo Komisyonu
33,6 % 0,0006
Vadeli Ters Repo Komisyonu

Borsa Para Piyasası Komisyonu

Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu

Vergiler ve Diğer Harcamalar

Türev Araçlar Komisyonu

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları

Diğer Giderler
8.641,38 % 0,1607
TOPLAM GİDERLER
69.080,31 % 1,2849
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
5.376.454,38



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879980


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VANGD 11,11 3.061.727 % 10,00  
DYOBY 13,20 249.733.366 % 10,00  
UTPYA 18,37 10.468.382 % 10,00  
PRZMA 6,05 18.929.417 % 10,00  
IDGYO 8,03 2.031.748 % 10,00  
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Dolar 7,9336 7,9393 % 0,73  
Euro 9,3195 9,3275 % 0,55  
Sterlin 10,2172 10,2684 % 0,61  
Frank 8,6088 8,6607 % 0,55  
Riyal 2,1091 2,1197 % 0,65  
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15:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.897 1.897 9,62  
Altın Gr. 484 484 5,70  
Cumhuriyet 3.201 3.250 48,00  
Tam 3.187 3.266 45,81  
Yarım 1.540 1.580 22,16  
Çeyrek 773 790 11,08  
Gümüş.Ons 24,00 24,03 0,21  
Gümüş Gr. 6,14 6,15 0,11  
B. Petrol 42,98 42,98 0,99  
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