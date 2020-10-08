***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2020 16:07
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
106,54 % 0,0001
Bağımsız Denetim Ücreti
13.922,68 % 0,0095
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
155.852,49 % 0,1064
Fon Yönetim Ücreti
2.134.360,3 % 1,4572
Hisse Senedi Komisyonu
317.399,79 % 0,2167
Tahvil Bono Komisyonu
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
90.692,51 % 0,0619
TOPLAM GİDERLER
2.712.334,31 % 1,8518
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
146.467.283,66
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879981
BIST
15:591.151
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,88
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.145
15:597,9393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0575
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9421
En Düşük
7,8628
15:599,3275
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0511
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
15:59484,26
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 5,70
|Açılış
|: 484,26
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
484,55
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler15:59
|UTPYA
|18,37
|10.467.316
|% 10,00
|
|DYOBY
|13,20
|249.732.020
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|3.052.839
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,05
|18.927.825
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|2.031.748
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|643.184
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|1.405.905
|% -10,00
|
|TLMAN
|29,34
|4.371.266
|% -10,00
|
|MRSHL
|344,40
|2.455.613
|% -9,96
|
|TUCLK
|8,26
|24.559.227
|% -9,92
|
|PETKM
|4,49
|1.084.145.814
|% 2,05
|
|SISE
|6,75
|981.114.718
|% 0,90
|
|ASELS
|18,20
|889.849.197
|% -1,94
|
|TUPRS
|82,20
|805.245.326
|% 2,43
|
|TKNSA
|9,35
|588.154.260
|% -4,00
|
|PETKM
|4,49
|1.084.145.814
|% 2,05
|
|SKBNK
|1,69
|282.819.094
|% 0,60
|
|ZOREN
|2,74
|429.557.211
|% 1,11
|
|SISE
|6,75
|981.114.718
|% 0,90
|
|USAK
|2,10
|284.630.747
|% 9,95
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9336
|7,9393
|% 0,73
|
|Euro
|9,3195
|9,3275
|% 0,55
|
|Sterlin
|10,2000
|10,2511
|% 0,44
|
|Frank
|8,5953
|8,6470
|% 0,39
|
|Riyal
|2,1061
|2,1167
|% 0,50
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.899
|11,38
|
|Altın Gr.
|483
|483
|4,56
|
|Cumhuriyet
|3.197
|3.245
|43,00
|
|Tam
|3.181
|3.260
|40,20
|
|Yarım
|1.538
|1.577
|19,45
|
|Çeyrek
|771
|789
|9,72
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,08
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|0,08
|
|B. Petrol
|42,78
|42,78
|0,79
|
Seans Raporu
15:59
daha fazla
-
16:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 43 kaybederek (% -0.14 ) 1, 051
-
16:12
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TACTR, YAPRK, DNISI, BRKO, AVOD, CEOEM, KERVN, ETYAT, VKING, PENGD
-
16:12
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TUCLK, EGCEY, EGCYO, ROYAL, TLMAN, DIRIT, SNKRN, TKURU, EGCYH
-
16:12
UZERB, KERVN, KATMR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:12
KENT, DARDL, METUR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında