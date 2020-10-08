***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri106,54 % 0,0001Bağımsız Denetim Ücreti13.922,68 % 0,0095Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri155.852,49 % 0,1064Fon Yönetim Ücreti2.134.360,3 % 1,4572Hisse Senedi Komisyonu317.399,79 % 0,2167Tahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler90.692,51 % 0,0619TOPLAM GİDERLER2.712.334,31 % 1,8518DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ146.467.283,66http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879981BIST