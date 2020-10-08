***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri106,54 % 0,0001Bağımsız Denetim Ücreti11.923,7 % 0,0081Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri109.383,31 % 0,0747Fon Yönetim Ücreti733.567,22 % 0,5008Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu789,2 % 0,0005Gecelik Ters Repo Komisyonu103.614 % 0,0707Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu5.040 % 0,0034Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler74.087,45 % 0,0506TOPLAM GİDERLER1.038.511,42 % 0,0709DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ103.187.143,42http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879982BIST