***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri107,38 % 0,0001Bağımsız Denetim Ücreti4.276,36 % 0,0029Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri11.435,71 % 0,0078Fon Yönetim Ücreti101.352,28 % 0,0692Hisse Senedi Komisyonu108.683,49 % 0,0742Tahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler22.183,39 % 0,0151TOPLAM GİDERLER248.038,61 % 0,1693DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ9.038.286,37http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879983BIST