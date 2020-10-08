***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri106,54 % 0,0001Bağımsız Denetim Ücreti5.016,52 % 0,0034Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri50.843,36 % 0,0347Fon Yönetim Ücreti102.685,21 % 0,0701Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo Komisyonu8,4 % 0Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler584.378,31 % 0,399TOPLAM GİDERLER743.038,34 % 0,5073DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ18.251.284,38http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879984BIST