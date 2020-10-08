***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2020 16:07
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
106,54 % 0,0001
Bağımsız Denetim Ücreti
4.110,92 % 0,0028
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
6.975,02 % 0,0048
Fon Yönetim Ücreti
103.182,2 % 0,0704
Hisse Senedi Komisyonu
43.328,3 % 0,0296
Tahvil Bono Komisyonu
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
18.427,83 % 0,0126
TOPLAM GİDERLER
176.130,81 % 0,1203
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
6.137.698,36
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879985
BIST
16:071.148
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -4,32
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.145
16:077,9430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0612
|Açılış
|: 7,9390
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9430
En Düşük
7,8628
16:079,3369
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0605
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
16:07484,10
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 5,54
|Açılış
|: 484,10
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
484,55
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler16:07
|UTPYA
|18,37
|10.479.808
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,05
|18.938.225
|% 10,00
|
|DYOBY
|13,20
|249.904.320
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|2.032.592
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|3.061.749
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|645.385
|% -10,00
|
|TLMAN
|29,34
|4.371.266
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|1.405.905
|% -10,00
|
|MRSHL
|344,40
|2.455.613
|% -9,96
|
|TUCLK
|8,26
|24.670.464
|% -9,92
|
|PETKM
|4,48
|1.094.892.152
|% 1,82
|
|SISE
|6,74
|986.985.395
|% 0,75
|
|ASELS
|18,13
|903.610.073
|% -2,32
|
|TUPRS
|81,95
|858.114.981
|% 2,12
|
|TKNSA
|9,29
|591.054.721
|% -4,62
|
|PETKM
|4,48
|1.094.892.152
|% 1,82
|
|IHLAS
|1,14
|241.713.148
|% 5,56
|
|YYAPI
|1,28
|233.229.401
|% 2,40
|
|YGYO
|1,15
|194.940.082
|% 4,55
|
|SKBNK
|1,69
|283.706.057
|% 0,60
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9375
|7,9430
|% 0,78
|
|Euro
|9,3292
|9,3369
|% 0,65
|
|Sterlin
|10,2180
|10,2693
|% 0,62
|
|Frank
|8,6034
|8,6552
|% 0,49
|
|Riyal
|2,1102
|2,1207
|% 0,69
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.899
|11,17
|
|Altın Gr.
|484
|484
|5,69
|
|Cumhuriyet
|3.201
|3.250
|48,00
|
|Tam
|3.186
|3.265
|44,63
|
|Yarım
|1.540
|1.579
|21,59
|
|Çeyrek
|772
|790
|10,79
|
|Gümüş.Ons
|24,03
|24,07
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|0,10
|
|B. Petrol
|42,91
|42,91
|0,92
|
Seans Raporu
16:07
daha fazla
-
16:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 24 kaybederek (% -0.41 ) 1, 277
-
16:22XU100
Endeks 1, 149 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 34 altında . İşlem hacmi 14, 327.00 milyon TL de
-
16:22OSTIM
Yüzde -3.43 oranında düşüşle 3.66 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 111, 996 adet işlem
-
16:17XU100
Endeks 1, 150 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 17 altında . İşlem hacmi 14, 146.00 milyon TL de
-
16:17BAYRK
Yüzde -3.31 oranında düşüşle 7.89 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 459, 565 adet işlem