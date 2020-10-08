***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri106,54 % 0,0001Bağımsız Denetim Ücreti4.110,92 % 0,0028Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri6.975,02 % 0,0048Fon Yönetim Ücreti103.182,2 % 0,0704Hisse Senedi Komisyonu43.328,3 % 0,0296Tahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler18.427,83 % 0,0126TOPLAM GİDERLER176.130,81 % 0,1203DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ6.137.698,36http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879985BIST