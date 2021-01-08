***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 yılı 4. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,98 % 0,0001Bağımsız Denetim Ücreti22.690,75 % 0,0132Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri133.371,16 % 0,0777Fon Yönetim Ücreti1.733.904,03 % 1,0106Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.299,28 % 0,0008Gecelik Ters Repo Komisyonu269.421,6 % 0,157Vadeli Ters Repo Komisyonu11.587,8 % 0,0068Borsa Para Piyasası Komisyonu1.916,3 % 0,0011Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler139.282,43 % 0,0812TOPLAM GİDERLER2.313.580,33 % 1,3484DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ171.579.612,57 % 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898372BIST