***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 yılı 4. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,0002Bağımsız Denetim Ücreti9.042,25 % 0,0186Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri68.205,06 % 0,1405Fon Yönetim Ücreti961.054,42 % 1,9793Hisse Senedi Komisyonu41.376,02 % 0,0852Tahvil Bono Komisyonu1.299,59 % 0,0027Gecelik Ters Repo Komisyonu26.203,8 % 0,054Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu121.850,69 % 0,251Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler25.935,37 % 0,0534TOPLAM GİDERLER1.255.073,74 % 2,5849DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ48.554.712,45 % 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898373BIST