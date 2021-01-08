***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.01.2021 16:03
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
2020 yılı 4. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
106,54 % 0,0002
Bağımsız Denetim Ücreti
9.042,25 % 0,0186
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
68.205,06 % 0,1405
Fon Yönetim Ücreti
961.054,42 % 1,9793
Hisse Senedi Komisyonu
41.376,02 % 0,0852
Tahvil Bono Komisyonu
1.299,59 % 0,0027
Gecelik Ters Repo Komisyonu
26.203,8 % 0,054
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
121.850,69 % 0,251
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
25.935,37 % 0,0534
TOPLAM GİDERLER
1.255.073,74 % 2,5849
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
48.554.712,45 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898373
BIST
17:271.539
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 16,68
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.541
En Düşük
1.520
17:277,3402
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0079
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
17:279,0088
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0138
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
17:27444,31
En Yüksek
|Değişim
|: -1,71%
|| -7,73
|Açılış
|: 444,31
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
443,51
BIST En Aktif Hisseler17:27
|INVEO
|58,30
|84.227.641
|% 10,00
|
|YESIL
|151,80
|96.399.112
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.835,80
|3.375.649
|% 10,00
|
|BASCM
|18,70
|345.949
|% 10,00
|
|KONYA
|1.204,00
|110.289.291
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|406.162
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|517.752
|% -9,90
|
|DIRIT
|4,38
|3.722.818
|% -9,88
|
|SUMAS
|67,50
|1.741.604
|% -9,88
|
|UMPAS
|3,33
|692.600
|% -9,76
|
|EKGYO
|2,55
|2.904.672.278
|% -1,92
|
|GARAN
|10,80
|2.325.988.223
|% 2,66
|
|KOZAL
|116,90
|2.302.950.148
|% 7,74
|
|THYAO
|12,84
|1.395.764.984
|% 1,26
|
|SISE
|7,43
|1.294.380.689
|% 0,68
|
|EKGYO
|2,55
|2.904.672.278
|% -1,92
|
|SKBNK
|1,61
|980.126.485
|% 3,87
|
|GARAN
|10,80
|2.325.988.223
|% 2,66
|
|PETKM
|5,24
|934.862.282
|% -0,19
|
|SISE
|7,43
|1.294.380.689
|% 0,68
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3342
|7,3402
|% -0,11
|
|Euro
|8,9997
|9,0088
|% -0,15
|
|Sterlin
|9,9540
|10,0040
|% 0,19
|
|Frank
|8,2640
|8,3137
|% 0,01
|
|Riyal
|1,9467
|1,9565
|% -0,27
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.879
|-34,68
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-7,57
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.013
|-26,00
|
|Tam
|2.948
|3.024
|-33,19
|
|Yarım
|1.425
|1.463
|-16,06
|
|Çeyrek
|715
|731
|-8,03
|
|Gümüş.Ons
|26,39
|26,42
|-0,78
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|-0,15
|
|B. Petrol
|55,31
|55,31
|0,93
|
Seans Raporu
17:27
daha fazla
-
17:39AGHOL
Yüzde 4.46 oranında artışla 28.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 284, 130 adet işlem
-
17:37TLMAN
Yüzde 5.69 oranında artışla 37.52 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 662, 271 adet işlem
-
17:36SMART
Yüzde 4.74 oranında artışla 8.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 332, 990 adet işlem
-
17:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 8 artarak (% 0.94 ) 1, 379
-
17:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ORMA, KONYA, YESIL, GRNYO, ERBOS, ISBIR, KRVGD, TKNSA, CMBTN, NETAS