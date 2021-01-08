***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.01.2021 16:03
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Açıklama
2020 yılı 4. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
106,54 % 0,0003
Bağımsız Denetim Ücreti
8.042,62 % 0,0213
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
54.547,13 % 0,1442
Fon Yönetim Ücreti
1.115.331,99 % 2,9485
Hisse Senedi Komisyonu
124.329,44 % 0,3287
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
16,74 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
24.968,19 % 0,066
TOPLAM GİDERLER
1.327.342,65 % 3,509
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
37.826.890,01 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898374
BIST
17:281.539
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 16,53
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.541
En Düşük
1.520
17:287,3370
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0111
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
17:289,0079
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0147
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
17:28444,24
En Yüksek
|Değişim
|: -1,72%
|| -7,79
|Açılış
|: 444,31
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
443,51
BIST En Aktif Hisseler17:26
|YESIL
|151,80
|96.399.112
|% 10,00
|
|INVEO
|58,30
|84.183.508
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.835,80
|3.375.649
|% 10,00
|
|BASCM
|18,70
|345.949
|% 10,00
|
|KONYA
|1.204,00
|110.173.707
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|406.162
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|517.752
|% -9,90
|
|DIRIT
|4,38
|3.722.818
|% -9,88
|
|SUMAS
|67,50
|1.741.604
|% -9,88
|
|UMPAS
|3,33
|692.600
|% -9,76
|
|EKGYO
|2,55
|2.866.803.689
|% -1,92
|
|GARAN
|10,80
|2.304.402.829
|% 2,66
|
|KOZAL
|116,70
|2.300.007.865
|% 7,56
|
|THYAO
|12,84
|1.390.727.878
|% 1,26
|
|SISE
|7,43
|1.286.853.426
|% 0,68
|
|EKGYO
|2,55
|2.866.803.689
|% -1,92
|
|SKBNK
|1,60
|977.997.708
|% 3,23
|
|GARAN
|10,80
|2.304.402.829
|% 2,66
|
|PETKM
|5,24
|933.421.199
|% -0,19
|
|SISE
|7,43
|1.286.853.426
|% 0,68
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3320
|7,3371
|% -0,15
|
|Euro
|8,9974
|9,0073
|% -0,17
|
|Sterlin
|9,9493
|9,9992
|% 0,15
|
|Frank
|8,2641
|8,3139
|% 0,01
|
|Riyal
|1,9469
|1,9566
|% -0,27
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|-26,54
|
|Altın Gr.
|445
|445
|-6,85
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.013
|-26,00
|
|Tam
|2.948
|3.024
|-33,19
|
|Yarım
|1.425
|1.463
|-16,06
|
|Çeyrek
|715
|731
|-8,03
|
|Gümüş.Ons
|26,60
|26,63
|-0,57
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,28
|-0,14
|
|B. Petrol
|55,34
|55,34
|0,96
|
Seans Raporu
17:26
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17:37TLMAN
Yüzde 5.69 oranında artışla 37.52 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 662, 271 adet işlem
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17:36SMART
Yüzde 4.74 oranında artışla 8.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 332, 990 adet işlem
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17:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 8 artarak (% 0.94 ) 1, 379
-
17:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ORMA, KONYA, YESIL, GRNYO, ERBOS, ISBIR, KRVGD, TKNSA, CMBTN, NETAS
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17:33
TACTR, TLMAN, MRGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında