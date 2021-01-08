***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 yılı 4. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,0003Bağımsız Denetim Ücreti8.042,62 % 0,0213Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri54.547,13 % 0,1442Fon Yönetim Ücreti1.115.331,99 % 2,9485Hisse Senedi Komisyonu124.329,44 % 0,3287Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu16,74 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler24.968,19 % 0,066TOPLAM GİDERLER1.327.342,65 % 3,509DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ37.826.890,01 % 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898374BIST