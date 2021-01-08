***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.01.2021 16:03
lınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
77.576,11 % 0,1334
Fon Yönetim Ücreti
881.558,18 % 1,5162
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.053,75 % 0,0018
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
440.440,88 % 0,7575
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
18.721,3 % 0,0322
TOPLAM GİDERLER
1.430.415,96 % 2,4601
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
58.144.044,69 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898376
BIST
17:321.539
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 17,03
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.541
En Düşük
1.520
17:327,3499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0018
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
17:329,0158
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0068
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
17:32444,26
En Yüksek
|Değişim
|: -1,72%
|| -7,77
|Açılış
|: 444,26
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
443,51
BIST En Aktif Hisseler17:32
|INVEO
|58,30
|84.231.547
|% 10,00
|
|YESIL
|151,80
|96.415.203
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.835,80
|3.375.649
|% 10,00
|
|BASCM
|18,70
|345.949
|% 10,00
|
|NETAS
|29,50
|43.405.828
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|406.162
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|517.752
|% -9,90
|
|DIRIT
|4,38
|3.722.818
|% -9,88
|
|SUMAS
|67,50
|1.741.604
|% -9,88
|
|UMPAS
|3,33
|692.600
|% -9,76
|
|EKGYO
|2,55
|2.926.858.774
|% -1,92
|
|GARAN
|10,81
|2.349.287.850
|% 2,76
|
|KOZAL
|118,00
|2.334.422.863
|% 8,76
|
|THYAO
|12,83
|1.399.646.285
|% 1,18
|
|SISE
|7,43
|1.302.003.288
|% 0,68
|
|EKGYO
|2,55
|2.926.858.774
|% -1,92
|
|SKBNK
|1,60
|981.699.464
|% 3,23
|
|GARAN
|10,81
|2.349.287.850
|% 2,76
|
|PETKM
|5,24
|935.635.413
|% -0,19
|
|SISE
|7,43
|1.302.003.288
|% 0,68
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3451
|7,3499
|% 0,02
|
|Euro
|9,0084
|9,0158
|% -0,08
|
|Sterlin
|9,9556
|10,0056
|% 0,21
|
|Frank
|8,2669
|8,3167
|% 0,05
|
|Riyal
|1,9475
|1,9573
|% -0,23
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|-29,59
|
|Altın Gr.
|445
|445
|-7,31
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.013
|-26,00
|
|Tam
|2.948
|3.024
|-33,19
|
|Yarım
|1.425
|1.463
|-16,06
|
|Çeyrek
|715
|731
|-8,03
|
|Gümüş.Ons
|26,54
|26,57
|-0,63
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|-0,15
|
|B. Petrol
|55,32
|55,32
|0,94
|