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***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.01.2021 16:03



***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Açıklama

2020 yılı 4. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Gide % 1,2684
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.024,26 % 0,0225
Gecelik Ters Repo Komisyonu
33,6 % 0,0007
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
10.505,16 % 0,2303
TOPLAM GİDERLER
80.652,78 % 1,7682
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
4.561.197,1 % 0



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898377


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YESIL 151,80 96.415.203 % 10,00  
BASCM 18,70 345.949 % 10,00  
ISBIR 3.835,80 3.375.649 % 10,00  
KONYA 1.204,00 110.289.291 % 9,99  
NETAS 29,50 43.306.325 % 9,99  
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Sterlin 9,9567 10,0067 % 0,22  
Frank 8,2649 8,3147 % 0,02  
Riyal 1,9464 1,9562 % -0,29  
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17:27 Alış Satış %  
Altın Ons 1.887 1.887 -26,87  
Altın Gr. 446 447 -5,51  
Cumhuriyet 2.955 3.000 -39,00  
Tam 2.950 3.028 -28,64  
Yarım 1.426 1.465 -13,85  
Çeyrek 715 732 -6,93  
Gümüş.Ons 26,58 26,62 -0,59  
Gümüş Gr. 6,29 6,30 -0,12  
B. Petrol 55,37 55,37 0,99  
Seans Raporu 17:27
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