***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 yılı 4. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,0001Bağımsız Denetim Ücreti20.420,68 % 0,0129Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri226.249,22 % 0,143Fon Yönetim Ücreti3.109.786,78 % 1,965Hisse Senedi Komisyonu462.535,66 % 0,2923Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu6,56 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu53.882,9 % 0,034Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler92.683,89 % 0,0586TOPLAM GİDERLER3.965.672,23 % 2,5058DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ158.262.723,25 % 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898378BIST